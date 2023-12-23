24 Канал зібрав музичні новинки тижня, які є одними з останніх цього 2023 року. Це новий альбом від SHUMEI, українські колядки в незвичному звучанні та любовна лірика.

До слова Ірина Білик презентувала легендарний хіт "Сніг" українською та возз'єдналась з Нікітіним

Vitaliia

Підопічна Jerry Heil презентувала авторську колядку "Зірка яскрава в небі тривожному". Вона народилась ще минулого Різдва та стала дуже популярною у мережі. Vitaliia адаптувала колядку під наші реалії і показала, як важливо берегти свої традиції.

Vitaliia – "Зірка яскрава в небі тривожному": дивіться відео онлайн

TAYNA, XSERGO та BARYK

Молоді артисти презентували різдвяний трек "Коляда", який несе в собі дух та традиції українського Різдва. Співаки вирішили взяти на себе важливе завдання та переспівали автентичні українські колядки, надавши їм

сучасного звучання.

TAYNA, XSERGO та BARYK – "Коляда": дивіться відео онлайн

Мюслі UA

Напередодні свят у рамках проєкту "Народна Пісня" від Мюслі UA та Радіо PISNYA, артисти дали нове життя хіту "Скоро вже буде Пасха". Для цієї версії треку 6-річний Матвій Брус завітав до Києва, аби разом з гуртом записати нову інтерпретацію пісні, яка свого часу розірвала мережу.

Мюслі UA – "Скоро буде свято": дивіться відео онлайн

YAKTAK

Виконавець представив новий трек "Попелом", який повинен нагадати глядачам про дім, де тільки затишок і спокій. Водночас пісня висвітлює конфлікт, коли хтось намагається забрати цей затишок.

YAKTAK – "Попелом": дивіться відео онлайн

SHUMEI

Артист презентував свій перший альбом "Комета". SHUMEI поділився, що для цього це особлива робота, адже туди він вклав усю свою душу й сенси. Туди увійшло 8 треків, з трьома з них слухачі вже знайомі. Головний меседж – кохання переможе.

SHUMEI – "Комета": слухайте онлайн

REYA

Анастасія Рей підсумувала 2023 рік своїм новим треком Paranoia. Він розповідає про болісне та параноїдальне розлучення, з прийняттям реальності. Мовиться про стан, коли ви звикли до людини й все нагадує про неї, але досі не можете зрозуміти, що ви вже не разом. Тому ви намагаєтеся віднайти будь-які способи, щоб забути все та будувати нове щасливе життя.

REYA – Paranoia: дивіться відео онлайн

Jerry Heil

Артистка випустила автентичну авторську щедрівку. Пісня має символічну назву "МАЛАНКА". У треці авторка поєднує і сьогодення і минуле. А саме часи маланкування, розповівши в другому куплеті традиції нашого народу на Щедрий вечір, про те, що водили Маланку до хати, давали горішки та щедрували. Ідея твору: які б випробування не випали на нашу долю, ми все здолаємо.

Jerry Heil – "Маланка": дивіться відео онлайн

Diana Gloster

Співачка презентувала новий ЕР-альбом під назвою "Я у себе є". У ньому об'єднані вже улюблені треки та три нові композиції. Як ділиться артистка, це не просто збірка пісень, а подорож у світ почуттів та рефлексії, яка неодмінно завоює серця прихильників. У кожній з пісень – своя неповторна історія.

Diana Gloster – "Я у себе є": слухайте онлайн

KOLA та Павло Вишебаба

Це зворушлива прем'єра від співачки та військового ЗСУ. Прем'єра присвячена сильному чистому почуттю між воїном та дівчиною, яке зародилося під звуки роботи ворожої артилерії та вибухів. Історію кохання виклав у віршах Павло, а KOLA передала ніжність почуттів дівчини. Пісня "Шлях" присвячена всім закоханим.

KOLA та Павло Вишебаба – "Шлях": дивіться відео онлайн

VERONIKA

У новій пісні "Хто іще?" співачка знову поділилась власним життєвим досвідом. Трек вона записувала у сльозах, але їй вдалося передати емоції римою та мелодією.

VERONIKA – "Хто іще?": дивіться відео онлайн

Катерина Кокорєва

Молода артистка презентувала ліричний трек "Інша-інший". Новою роботою співачка ділиться пережитим досвідом згубних відносин. Проте цей досвід спонукав Катерину до творчості та відвертого діалогу зі слухачем.

Катерина Кокорєва – "Інша-інший": дивіться відео онлайн

DIMA PROKOPOV та Moisei

Музикант разом із відомим українським скрипалем-військовим записав потужну пісню-присвяту "Різдвяна ніч". Ця пісня присвячена всім військовослужбовцям, що віддали своє життя захищаючи Україну. Вона про шану та вдячність тим, хто вирішив стати на захист Батьківщини та більше не повернеться за різдвяний стіл до своєї родини.

DIMA PROKOPOV та Moisei – "Різдвяна ніч": дивіться відео онлайн

MamaRika, Ірина Білик, Оля Цибульська, Олена Тополя, Павло Зібров та багато інших

"МУЗВАР" та SODA MUSIC презентували музичний альбом "Різдвайб". Це збірка осучаснених українських різдвяних пісень від топових співаків та молодих артистів. У альбомі автентичні колядки, щедрівки та авторські вставки звучать у поєднанні різноманітних жанрів, що робить його унікальним продуктом для українського слухача. Артисти абсолютно різних напрямків об’єдналися з місією привернути увагу до важливості збереження традицій української культури.

"Різдвайб": слухайте онлайн

Павло Зібров

Народний артист України переклав пісню "Олександра" українською на прохання шанувальників. Пісня вже віруситься у соцмережах.

Павло Зібров – "Олександра": слухайте онлайн

Hutsul Planet

Музиканти представили "Щедрик" у стилі етнохаус. Знаменита мелодія композитора Миколи Леонтовича зазвучала несподівано і по-новому. У "Щедрик / Shchedryk" стильний мікс етнохаусу переплівся із багатоголоссям хору Катедрального собору Преображення Христового (м. Коломия). Що додало експериментальному треку ще й гуцульського колориту.

Hutsul Planet – "Щедрик": слухайте онлайн