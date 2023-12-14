Він зізнався, з ким спілкується найбільше. Крім того, поділився, чи бив, коли-небудь, своїх дітей.

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Стосунки Іво Бобула зі старшим сином

У шлюбі з першою дружиною співак прожив лише три місяці, що призвело до обмеженого спілкування з первістком.

Мені забороняли до нього (підходити-24 Канал), хоча іноді сам виходив (на нього-24 Канал) через друзів, якось знаходив його. Спілкувався, поки він був маленький. І коли треба було допомогти йому – я допоміг, те, що треба було,

– сказав артист.

Зараз виконавець спілкується з первістком. Навіть планує поїхати до США, де зустрінеться з сином та внучкою.

Стосунки з донькою

Музикант поділився, що має напружені стосунки з Людмилою.

"Дочка більше пішла в маму. У мене з нею були дуже великі проблеми. Спочатку була комунікація, потім вона щось робила не те, і ці комунікації почали губитися", – пригадав Бобул.



Іво Бобул / Фото з фейсбуку артиста

Іво Бобул розповів, що на весілля доньці подарував двокімнатну квартиру. Згодом виявилося, що Людмила продала її. Тож співаку довелося купити їй ще одне житло, адже виконавець не хотів, щоб його внучки жили в поганих умовах. Виконавець переконаний, що відповідальність за продаж квартири несуть і його дочка, і колишня дружина.

Зазначимо, що наразі Людмила з батьком розірвали спілкування.

Стосунки співака з молодшим сином

Заради Данила, якому 18 років, Іво Бобул зізнався, що готовий на все. За словами артиста, син вважає батька авторитетом і завжди готовий йому допомогти.

"Я заради нього все: хвалю, люблю. Я знаю, що треба для хлопця, розповідаю йому, розмовляю з ним. Він біля мене завжди", – розповів співак.

До того ж, на думку виконавця, він є справедливим та вибагливим татом. Хоч Іво Бобул каже, що не сварить сина через оцінки, втім зізнався, що одного разу вдарив його ременем через те, що той погано поводився з татом.

"Один раз було рукоприкладство. Ременем по попі дав. Бо поводився погано зі мною. Я йому казав: "Я тобі батько. Ти маєш любити батька. Ну-ну. Все". А потім я сам плакав, коли це вже зробив. Мені дуже було боляче, навіщо я це зробив. Але іноді треба. Тепер він знає, що слово батька – це слово батька", – поділився музикант.

Інтерв'ю з Іво Бобулом: дивіться відео онлайн

Діти Іво Бобула