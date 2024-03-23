Дуже боляче, – дружина Романа Сасанчина шокувала проблемами зі здоров'ям

Іванна, дружина українського співака Романа Сасанчина, у своєму блозі поділилася занепокоєнням щодо стану свого здоров'я. Дівчина поскаржилася підписникам на свою жіночу статеву систему.

Вона підозрює, що має кісту, тож негайно звернулася до спеціалістів. Блогерка зауважила, що вже стикалася зі схожою проблемою.

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Що саме турбує дружину Сасанчина

У своєму блозі Іванна повідомила хвилювання за своє жіноче здоров'я. За словами дівчини, у неї були підозри щодо повторного утворення кісти, з якою вона вже мала справу після народження доньки.

Йду на УЗД. Затримка вже місяць. У мене підозра, що знову кіста,

– поділилася блогерка.

Іванна Сасанчин про підозри щодо свого стану здоров'я / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Однак, після обстеження дружина Сасанчина більше не інформувала підписників подробицями свого стану. Крім того, Іванна зазначила, що її турбує ще гострий біль у ногах. Дівчині дуже важко лежати й сидіти, проте вона не розуміє причин погіршення стану здоров'я.

У мене останні декілька днів страшно ломить, крутить коліна й ноги. Дуже боляче. Спати неможливо, а ходити й сидіти – це найгірше. Не знаю, що то таке,

– додала Іванна.

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