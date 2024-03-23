Дуже боляче, – дружина Романа Сасанчина шокувала проблемами зі здоров'ям
Джерело:Іванна Сасанчин
Іванна, дружина українського співака Романа Сасанчина, у своєму блозі поділилася занепокоєнням щодо стану свого здоров'я. Дівчина поскаржилася підписникам на свою жіночу статеву систему.
Вона підозрює, що має кісту, тож негайно звернулася до спеціалістів. Блогерка зауважила, що вже стикалася зі схожою проблемою.
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Що саме турбує дружину Сасанчина
У своєму блозі Іванна повідомила хвилювання за своє жіноче здоров'я. За словами дівчини, у неї були підозри щодо повторного утворення кісти, з якою вона вже мала справу після народження доньки.
Йду на УЗД. Затримка вже місяць. У мене підозра, що знову кіста,
– поділилася блогерка.
Іванна Сасанчин про підозри щодо свого стану здоров'я / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки
Однак, після обстеження дружина Сасанчина більше не інформувала підписників подробицями свого стану. Крім того, Іванна зазначила, що її турбує ще гострий біль у ногах. Дівчині дуже важко лежати й сидіти, проте вона не розуміє причин погіршення стану здоров'я.
У мене останні декілька днів страшно ломить, крутить коліна й ноги. Дуже боляче. Спати неможливо, а ходити й сидіти – це найгірше. Не знаю, що то таке,
– додала Іванна.
Що відомо про стосунки блогерки з чоловіком
- У грудні 2021 року Іванна та Роман одружилися.
- Вже через місяць у них народилася донька Елізабет. Як зізналася пізніше жінка, вагітність виявилася доволі складною. Болючі перейми та постійна нудота були нестерпними. Лікарі, щоб убезпечити матір та дитину, вирішили зробити кесарів розтин.
- Подружжя, як і всі, мало свою кризу у стосунках. Роман та Іванна якось заявили, що хочуть розлучитися. Втім, все налагодилося, і в січні 2023 року пара взяла шлюб у церкві.
- Пізніше Роман з коханою зізналися про бажання відсвяткувати весілля після закінчення війни.