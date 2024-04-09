Акторка Іванна Сахно, яка мешкає в США, заговорила про переїзд в Україну
Джерело:УП
Всесвітньо відома українська акторка Іванна Сахно у 13 років з Києва переїхала до США, де будує свою кар'єру. Водночас вона чесно зізналася, чи планує повернутися жити на батьківщину.
Акторка нещодавно відвідала Київ, де живуть її батьки. За словами Іванни, вона була дуже рада знову повернутися у рідний край.
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Чи планує Сахно жити в Україні
Іванна запевнила, що дуже хоче мати власну квартиру в столиці. До того ж акторка згадала і про дім свого дитинства, куди любить повертатися. Однак, через постійну роботу в США, вона може собі дозволити приїздити до України лише у вільний час.
Сто відсотків я б хотіла, коли в мене є вільний час, бути в Україні. І в мене також існує життя за кордоном. Я вже понад 13 років перебуваю в Америці, і моя робота переважно там. Але в Україні я б дуже хотіла мати свій дім. Досі є дім мого дитинства, квартира, де я виросла, на Мінській. Наша сім'я там живе і це мій дім, куди я приїжджаю. І дитяча кімната моя там є. Але як доросла Іванка я б хотіла мати свою квартиру в Києві,
– повідомила вона.
Інтерв'ю Іванни Сахно: дивіться відео онлайн
Що відомо про Іванну Сахно
- Дівчина у віці 13 років переїхала з Києва до Ванкувера для навчання. Під час одного з акторських майстер-класів майбутня зірка познайомилася з кастинг-директорами, які раніше відкрили таких зірок, як Леонардо Ді Капріо, Джулія Робертс та Емма Вотсон. Саме тоді розпочався її шлях у світовому кіно.
- Справжня популярність прийшла до неї після роботи у "Зоряних війнах". У 2021 році стало відомо, що Іванна Сахно отримала роль у спін-оффі "Мандалорця" під назвою "Асока".
- Також акторка співпрацює з багатьма відомими світовими брендами та артистами. Крім того, в Іванни був укладений договір зі стримінговою платформою Netflix. Щоправда, нещодавно Сахно повідомила, що розірвала контракт через роль "росіянки", яку їй пропонували. Цим акторка вкотре підтвердила свою активну та свідому проукраїнську позицію.
- З 2014 року Іванна Сахно виступає з активною підтримкою України. У 2015 році на червоній доріжці Каннського кінофестивалю вона з'явилася з табличкою з надписами #FreeSavchenko, #FreeSentcov на знак підтримки українських політв'язнів.
- Починаючи з початку повномасштабного вторгнення Росії, Іванна активно бере участь у мітингах на підтримку України та співпрацює з українськими благодійними організаціями.