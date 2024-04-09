Акторка Іванна Сахно, яка мешкає в США, заговорила про переїзд в Україну

Всесвітньо відома українська акторка Іванна Сахно у 13 років з Києва переїхала до США, де будує свою кар'єру. Водночас вона чесно зізналася, чи планує повернутися жити на батьківщину.

Акторка нещодавно відвідала Київ, де живуть її батьки. За словами Іванни, вона була дуже рада знову повернутися у рідний край.

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Чи планує Сахно жити в Україні

Іванна запевнила, що дуже хоче мати власну квартиру в столиці. До того ж акторка згадала і про дім свого дитинства, куди любить повертатися. Однак, через постійну роботу в США, вона може собі дозволити приїздити до України лише у вільний час.

Сто відсотків я б хотіла, коли в мене є вільний час, бути в Україні. І в мене також існує життя за кордоном. Я вже понад 13 років перебуваю в Америці, і моя робота переважно там. Але в Україні я б дуже хотіла мати свій дім. Досі є дім мого дитинства, квартира, де я виросла, на Мінській. Наша сім'я там живе і це мій дім, куди я приїжджаю. І дитяча кімната моя там є. Але як доросла Іванка я б хотіла мати свою квартиру в Києві,

– повідомила вона.

Інтерв'ю Іванни Сахно: дивіться відео онлайн

Що відомо про Іванну Сахно