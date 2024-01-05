До повномасштабної війни Швейцарія була другим домом для Іванни Онуфрійчук. Там жив її чоловік Алмаз, тому зірка жила на дві країни. З 24 лютого це змінилося, про що ведуча розповіла для 24 Каналу.

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Чи повернеться Іванна Онуфрійчук в Україну

Поки що це у мріях. Я б дуже хотіла мати можливість жити на дві країни, працювати вдома, так як це було до 24 лютого. Повернутися зараз на деякий час не можу, на жаль, адже залучена у роботу фонду. Також мої рідні й мій чоловік тут,

– зізналась телеведуча.

Іванна Онуфрійчук вважає, що більше користі приносить саме у Швейцарії. Тому наразі вона залишається там.

"Тому поки я потрібна і можу бути корисною звідси, буду продовжувати робити те, що роблю. А як тільки з'явиться нагода і можливість повернутися додому – з великою радістю це зроблю, бо сумую за Україною надзвичайно", – додала телезірка.

Зауважимо, що Іванна Онуфрійчук приїжджала до України на початку 2023 року. Вона була в селі та в столиці, побачилась з усіма близькими людьми: "Ті моменти були для мене на вагу золота. Я неймовірно сумую за домом, рідними краями та своєю роботою", – ділилась ведуча.



Іванна Онуфрійчук в Києві / Фото пресслужби

Іванна Онуфрійчук про кар'єру телеведучої

З 24 лютого 2022 Іванна Онуфрійчук також залишила кар'єру телеведучої. До неї наразі вона не планує повертатися, оскільки займається благодійним фондом.

До кар'єри телеведучої повернутися я поки що не можу, принаймні у Швейцарії, адже для цього потрібно знати французьку. З України пропозиції надходять і я дуже хотіла б їх приймати. Та для зйомок потрібно бути в Києві або ж хоча б мати можливість туди часто їздити, жити певний період та працювати, як я робила це раніше,

– повідомила ведуча.

За словами Іванни, лише на дорогу в одну сторону потрібно майже 3 дні. Це займатиме надто багато часу, тоді як у Швейцарії її ще чекає робота у благодійному фонді та сім'я. До проєктів вона часто долучається онлайн.