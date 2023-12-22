Співак опублікував милі кадри з хлопчиком. Цікаво, що у коментарях під публікацією деякі підписники відмітили, що зіркові татусь з сином дуже схожі.

До теми Світлана Тарабарова, ONUKA, Ivan NAVI та інші: хто з українських зірок став батьками у 2023 році

Ivan NAVI показав обличчя свого сина

Первістку артиста виповнилося 4 місяці. Тож він поділився цією радісною звісткою з шанувальниками та показав нові милі фото з сином, де можна було вперше побачити обличчя хлопчика.

Дарусику сьогодні 4 місяці. Найсолодша дитина у світі,
– написав під дописом співак.

Реакція мережі

У коментарях під фото шанувальники написали багато приємних слів малюку та зірковому татусю.

  • "Який класний";
  • "Як він щиро усміхається";
  • "Які ви милі";
  • "Який красивий хлопчик";
  • "Юху, маленький Навік";
  • "Ну вже солодкий";
  • "Як схожі".

Ivan NAVI вперше став татом

  • Тривалий час особисте життя виконавця було оповите таємницею. Лише після народження первістка Іван вирішив розкрити деякі подробиці.
  • Так, син співака народився 22 серпня. Артист був присутній на пологах і зізнався, що "це неймовірні емоції".
  • Цікаво, що ім'я для первістка ретельно вибрав сам батько.