Співак опублікував милі кадри з хлопчиком. Цікаво, що у коментарях під публікацією деякі підписники відмітили, що зіркові татусь з сином дуже схожі.
До теми Світлана Тарабарова, ONUKA, Ivan NAVI та інші: хто з українських зірок став батьками у 2023 році
Ivan NAVI показав обличчя свого сина
Первістку артиста виповнилося 4 місяці. Тож він поділився цією радісною звісткою з шанувальниками та показав нові милі фото з сином, де можна було вперше побачити обличчя хлопчика.
Дарусику сьогодні 4 місяці. Найсолодша дитина у світі,
– написав під дописом співак.
Реакція мережі
У коментарях під фото шанувальники написали багато приємних слів малюку та зірковому татусю.
- "Який класний";
- "Як він щиро усміхається";
- "Які ви милі";
- "Який красивий хлопчик";
- "Юху, маленький Навік";
- "Ну вже солодкий";
- "Як схожі".
Ivan NAVI вперше став татом
- Тривалий час особисте життя виконавця було оповите таємницею. Лише після народження первістка Іван вирішив розкрити деякі подробиці.
- Так, син співака народився 22 серпня. Артист був присутній на пологах і зізнався, що "це неймовірні емоції".
- Цікаво, що ім'я для первістка ретельно вибрав сам батько.