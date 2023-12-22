Співак опублікував милі кадри з хлопчиком. Цікаво, що у коментарях під публікацією деякі підписники відмітили, що зіркові татусь з сином дуже схожі.

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Ivan NAVI показав обличчя свого сина

Первістку артиста виповнилося 4 місяці. Тож він поділився цією радісною звісткою з шанувальниками та показав нові милі фото з сином, де можна було вперше побачити обличчя хлопчика.

Дарусику сьогодні 4 місяці. Найсолодша дитина у світі,

– написав під дописом співак.

Реакція мережі

У коментарях під фото шанувальники написали багато приємних слів малюку та зірковому татусю.

"Який класний";

"Як він щиро усміхається";

"Які ви милі";

"Який красивий хлопчик";

"Юху, маленький Навік";

"Ну вже солодкий";

"Як схожі".

Ivan NAVI вперше став татом