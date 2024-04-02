Ivan NAVI розповів історію знайомства з дружиною та показав рідкісні фото з таємного весілля

Український співак Ivan NAVI тривалий час залишався небагатослівним щодо особистого життя. Він майже 7 років приховував, що зустрічався з дівчиною та навіть одружився. Водночас тепер виконавець зізнався, як і коли зустрів майбутню дружину.

Крім того, сама жінка поділилася своїми думками щодо знайомства з артистом. Зіркове подружжя також показало рідкісні кадри з їхнього таємного весілля.

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Як Ivan NAVI познайомився з майбутньою дружиною

Пара випадково перетнулася 7 років тому під час виступу співака на новорічному святкуванні.

Дивлюся, дуже гарна дівчина. Тим більше бачу ще, що в компанії моїх знайомих. Гріх не написати,

– пригадав артист.

Романія зізналася, що не дуже хотіла відповідати на повідомлення Івана, проте її вмовила молодша сестра. Так і почалася історія кохання співака та хірурга-соматолога.

Інтерв'ю з Ivan NAVI та його дружиною: дивіться відео онлайн

Що ще відомо про особисте життя Ivan NAVI

Пара зустрічалася три роки, після чого зіграла тихе весілля на 18 осіб.



Ivan Navi з дружиною / Скриншот з відео



Ivan Navi з дружиною / Скриншот з відео