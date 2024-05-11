У ньому частина нас, – зірка "Ліги сміху" Люленов про роботу з Зеленським у ролі президента

Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов розповів про зустрічі з Володимиром Зеленським вже у ролі лідера країни. Гуморист зізнався, яким був президент України у роботі над гумористичними проєктами.

До того ж Іван згадав, як виступав на корпоративі, де був Зеленський як лідер країни. За словами коміка, той уважно дивився виступ і не переривався на розмови з іншими людьми.

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Яким був Зеленський у проєкті "Ліга сміху"

Люленов поділився, що всі учасники шоу дуже позитивно відгукуються про президента України. Володимир був прикладом для багатьох гумористів. Ба більше, коміки хотіли досягти схожого успіху. Водночас Зеленський давав їм чіткі поради та був присутнім на кожному виступі команд.

У нього є команда, з якої він зробив шоу, і в нього є успіх, він на телебаченні. У всіх була така мрія: от ми зараз пограємо на телебаченні, потім у нас буде або ютуб-канал, або якесь шоу. Тобто він показав, як можна зробити,

– розповів артист.

До того ж Люленов розповів про виступ перед Зеленським вже у ролі президента України. Іван хвилювався, що доведеться скорочувати програму, однак Володимир, коли побачив коміка, почав уважно дивитися виступ, не перериваючись на розмови з іншими. Після його закінчення чоловіки зустрілися і поговорили.

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Як Люленов нині ставиться до Зеленського

Гуморист зізнався, що щиро бажає, щоб у Володимира все вийшло. Водночас він дуже хвилюється за лідера країни.

Ми усі, коміки чи артисти, хто з ним знайомий, дуже сильно переживаємо за нього. Нам хочеться, щоб у нього все вийшло. Ми ніби бачимо себе в ньому, знаєш. Ніби в ньому частина нас, або в нас частина нього. Ось таке ставлення,

– поділився комік.

Водночас Іван зазначив, що поважає Євгена Кошового, хоч і розуміє причину хейту навколо нього. Також Люленов підтримує гарні стосунки з Оленою Кравець.