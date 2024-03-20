Учасник та переможець "Ліги сміху" народився у молдавському селі Стоянівка. Там зараз продовжує жити його родина.

До слова Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов доступно пояснив, чому Потап і Винник "все проср*ли"

Зірка "Ліги сміху" сварився з батьками через Україну

Іван Люлєеов зізнався, що у його сім'ї виникли проблеми через його чітку проукраїнську позицію. Спершу він сварився з батьками, але зараз їхні стосунки налагодилися.

Їм казали: "Ви поспілкуйтеся з Ванею, що він там каже, нехай помовчить трохи. Проблеми йому потрібні?". Так їм говорили якісь тітки, родичі... Ми спочатку конфліктували трохи, коли почалося. А потім я зрозумів, що ця тема не потрібна, я не хочу з ними лаятися. Багато сімей через це посварилися. Я все налагоджував, і вони мене зрозуміли, мою позицію,

– розповів комік.

На думку Івана Люленова, у більшості молдаван європейський вектор. Також у країні відключили шість пропагандистських каналів. Але в Молдові залишається населення, яке сумує за Радянським Союзом.

"Раніше я був дуже злий, а тепер я розумію, що це є і потрібно з цим працювати", – зауважив гуморист.

Чи були проблеми у самого Люленова

Іван Люленов перебуває в Україні, виступає з корпоративами, бере участь у благодійних концертах. Про рідну країну він не забуває і часто провідує батьків. Нещодавно гуморист познайомив їх зі своєю коханою-українкою.

Іван і сам отримував погрози вбивством через свою позицію. Він випустив пісню "Путін помер", після якої отримав безліч коментарів і повідомлень від проросійських земляків. Але на їхні заяви гуморист реагував лише з іронією.