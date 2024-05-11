К тому же Иван вспомнил, как выступал на корпоративе, где был Зеленский как лидер страны. По словам комика, тот внимательно смотрел выступление и не прерывался на разговоры с другими людьми.

Не пропустите Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый впервые показался на фото после ранения

Каким был Зеленский в проекте "Лига смеха"

Люленов поделился, что все участники шоу очень положительно отзываются о президенте Украины. Владимир был примером для многих юмористов. Более того, комики хотели достичь похожего успеха. В то же время Зеленский давал им четкие советы и присутствовал на каждом выступлении команд.

У него есть команда, из которой он сделал шоу, и у него есть успех, он на телевидении. У всех была такая мечта: вот мы сейчас поиграем на телевидении, потом у нас будет или ютуб-канал, или какое-то шоу. То есть он показал, как можно сделать,

– рассказал артист.

К тому же Люленов рассказал о выступлении перед Зеленским уже в роли президента Украины. Иван волновался, что придется сокращать программу, однако Владимир, когда увидел комика, начал внимательно смотреть выступление, не прерываясь на разговоры с другими. После его окончания мужчины встретились и поговорили.

Иван Люленов о Зеленском: смотрите видео онлайн

Как Люленов сейчас относится к Зеленскому

Юморист признался, что искренне желает, чтобы у Владимира все получилось. В то же время он очень волнуется за лидера страны.

Мы все, комики или артисты, кто с ним знаком, очень сильно переживаем за него. Нам хочется, чтобы у него все получилось. Мы будто видим себя в нем, знаешь. Будто в нем часть нас, или в нас часть него. Вот такое отношение,

– поделился комик.

В то же время Иван отметил, что уважает Евгения Кошевого, хоть и понимает причину хейта вокруг него. Также Люленов поддерживает хорошие отношения с Еленой Кравец.