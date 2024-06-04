Я буду лунати за нас двох, – співачка KRUTЬ щемливо звернулася до подруги, що загинула на фронті
Джерело:Марина Круть
Вчора, 3 червня, у Львові поховали бойову медикиню Ірину Цибух. Вона була найкращою подругою української співачки Марини Круть, що відома під псевдо KRUTЬ. Після прощання з парамедикинею виконавиця поширила зворушливий пост.
Вона показала фото з похорону захисниці. У дописі є кадри з прощання у Києві та Львові. Крім того, артистка щемливо звернулася до полеглої подруги.
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Вона наголосила, що похорон відбувся так, як цього хотіла Ірина з піснями та ватрою. KRUTЬ зазначила, що українці мають ще голосніше кричати до світу про війну, яку розв'язала Росія, і віддала шану загиблим.
Ми виконали твій заповіт про прощання. Ти б зробила те саме для мене. Ватра, пісні. Я не хочу більше ховати друзів. Раби знедолені пірнають в Тису. Герої виринають у лаві, капоті та млі. Нас стає все менше і менше. Нам треба лунати гучно. За усіх полеглих. Віднині я буду лунати за нас двох,
– підкреслила Марина.
Що відомо про Ірину Цибух
- Жінка народилася у 1998 році у Львові, у 2017 році закінчила Львівську політехніку, після чого приєдналася до команди "Суспільного". На цій посаді вона співпрацювала з регіональними філіями, контролювала виробництво міжрегіональних трансляцій, керувала грантовими проєктами, створювала документальні фільми та проводила тренінги для медіа.
- Внесок Цибух у журналістику був визнаний у 2021 році, коли вона стала переможницею конкурсу "Честь професії" у номінації "Найкраща публіцистика в локальному медіа" та фіналісткою у номінації "Найкращий репортаж" у 2018 році.
- З початком широкомасштабної російської агресії проти України дівчина приєдналася до добровольчого медичного формування "Госпітальєри". Вона брала участь у кількох ротаціях підрозділу ще з 2014 року. Після 24 лютого 2022 року її завданням став порятунок життів українських військовослужбовців – надання їм невідкладної медичної допомоги та вивезення поранених з найгарячіших зон бойових дій біля лінії вогню.
- У листопаді 2023 року Ірину нагородили орденом "За заслуги" III ступеня від Президента України, а у березні 2024 року нагородою "UP 100. Сила жінок".
- Водночас 29 травня 2024 року захисниця загинула під час ротації на Харківському напрямку.