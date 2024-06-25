Акторка Ірина Сопонару заговорила про зміну професії: "Мені потрібна ще робота"
Джерело:Аліна Доротюк
Зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару зізналася, що неодноразово думала про зміну роду діяльності. Водночас вона відповіла, чому таки зробить це.
За словами Ірини, думки про зміну професії почали з'являтися ще з початку повномасштабного вторгнення. Однак, є те, що певний час стримувало зірку від прийняття такого рішення.
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Сопонару зазначила, що певний час вважала свою роботу не потрібною. До того ж вона була впевнена, що на акторство немає попиту. Втім, ситуація з виступом для госпіталізованих військових трохи змінила вектор думок Ірини.
Після виступу підійшли військові. Я так плакала. Мені було соромно, бо я б наче мала підтримати їх, а я просто плачу від того, що відбувається і як це несправедливо. Тоді я подумала, що може моя професія не така вже й не така, що не має попиту. Може, комусь це на часі й приємно,
– згадала акторка.
Однак, наразі Ірина знову думає про зміну професії. Річ у тім, що жінці ще з часів карантину не вистачає грошей.
Я дуже люблю свою професію й думаю, буду це робити, але мені потрібна ще робота. Бо я можу в одному місяці заробити, а в інших – нуль,
– поділилася Сопонару.
Ірина Сопонару про зміну професії: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Ірини Сопонару
- У 2021 році вона познайомилася з британцем в одному з клубів Києва. Обранця акторки звати Ріс. Чоловік працює у сфері охорони здоров'я в американській компанії.
- Про стосунки пари стало відомо на початку вторгнення. Тоді закохані разом виїхали до Великої Британії.
- У травні 2023 року Ріс зробив Ірині пропозицію. За словами чоловіка, він довго готувався до цього дня, оскільки хотів зробити момент незабутнім.
- До того ж британець освідчився коханій у день свого народження.
- Офіційна церемонія одруження пройшла навесні цього року у рідному місті Ірини – Чернівцях. Пара відсвяткувала розпис у колі найближчих людей, серед яких були батьки нареченої.