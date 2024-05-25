Продюсерка Ірина Горова розкрила, де перебуває та чим займається її 26-річна донька

Відома продюсерка та ексдружина Потапа Ірина Горова, окрім спільного зі співаком сина, має ще доньку від першого шлюбу. Жінка зізналася, чим займається та де наразі перебуває її донька.

Нещодавно продюсерка розповідала, що її син Андрій підтримує зв’язок зі своїм зірковим батьком Потапом. За словами Ірини, співак – зразковий тато.

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Де зараз і чим займається донька Горової

Продюсерка розповіла, що її 26-річна донька Наталія – заміжня та наразі перебуває у Варшаві. Водночас дівчина працює маркетологом в IT-компанії. ЇЇ робота не потребує постійного перебування в конкретному місті, тому вона може спокійно подорожувати.

Донька Горової має можливість час від часу приїжджати до Києва, щоб побачитися із зіркової мамою та домашнім улюбленцем – песиком Жоріком.

Нещодавно була в Києві тиждень, приїде скоро ще. Без чоловіка, сама приїздить. Чоловік у неї іноземець, він не ухилянт! Наталія робить все для того, щоб приїхати і побути з нами. А тепер залишила мені ще свою собачку Жоріка, за якою сумує, а я мучаюся, бо багато справ, а за ним потрібен догляд,

– поділилася Ірина.

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