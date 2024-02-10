У суботу, 10 лютого, виповнився рік зі смерті Романа Климковича. Він загинув під Соледаром, що в Донецькій області. Чоловіку було 34 роки.

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Федишин згадала покійного брата

У своєму інстаграмі співачка оприлюднила зворушливе відео-присвяту своєму двоюрідному брату. На перших кадрах можна побачити Романа на фронті у військовій формі. Він щиро усміхається та показує жест, що все буде добре. А ще співачка долучила світлини брата зі зброєю та біля військової техніки.

Також у ролику є спільні світлини Федишин з братом, зроблені у різних місцях. На концертах виконавиці, на відпочинку та вдома. Вони мають щасливий вигляд на цих кадрах.

Саме відео супроводжувалось щемливим віршем. У ньому описаний весь біль втрати й туги за близькою людиною.

Ромчику, Ромчику, кожний день у віконечку,

За тобою дивимся, де ти наше сонечко?

Скільки раз зозуля вже в гаях співає,

А тебе, мій брате, все чогось немає…



А як ми раділи всі родинним даром,

Впав ти наш соколику десь під Соледаром!

Тільки фотографії, мить життя ховають,

Ніби розуміємо, але всі чекають!



Ромчику, Ромчику – зацвіте калина,

В твоїм серці була завжди Україна!

Знаєш, дуже сумно і велика рана…

Кожен день чекає тебе вдома мама…



Скільки ще героїв впаде за нас в полі,

Щоби боронити подих долі-волі!

Всіх вас поіменно будем пам'ятати,

Хоч у сни, у пам'ять, прийди до нас брате!

– написала вона.

У дописі до ролику Ірина зазначила, що їхня родина досі не отримала тіло Романа. Тому поховати його наразі не вдалося.

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