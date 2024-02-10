У суботу, 10 лютого, виповнився рік зі смерті Романа Климковича. Він загинув під Соледаром, що в Донецькій області. Чоловіку було 34 роки.
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Федишин згадала покійного брата
У своєму інстаграмі співачка оприлюднила зворушливе відео-присвяту своєму двоюрідному брату. На перших кадрах можна побачити Романа на фронті у військовій формі. Він щиро усміхається та показує жест, що все буде добре. А ще співачка долучила світлини брата зі зброєю та біля військової техніки.
Також у ролику є спільні світлини Федишин з братом, зроблені у різних місцях. На концертах виконавиці, на відпочинку та вдома. Вони мають щасливий вигляд на цих кадрах.
Саме відео супроводжувалось щемливим віршем. У ньому описаний весь біль втрати й туги за близькою людиною.
Ромчику, Ромчику, кожний день у віконечку,
За тобою дивимся, де ти наше сонечко?
Скільки раз зозуля вже в гаях співає,
А тебе, мій брате, все чогось немає…
А як ми раділи всі родинним даром,
Впав ти наш соколику десь під Соледаром!
Тільки фотографії, мить життя ховають,
Ніби розуміємо, але всі чекають!
Ромчику, Ромчику – зацвіте калина,
В твоїм серці була завжди Україна!
Знаєш, дуже сумно і велика рана…
Кожен день чекає тебе вдома мама…
Скільки ще героїв впаде за нас в полі,
Щоби боронити подих долі-волі!
Всіх вас поіменно будем пам'ятати,
Хоч у сни, у пам'ять, прийди до нас брате!
– написала вона.
У дописі до ролику Ірина зазначила, що їхня родина досі не отримала тіло Романа. Тому поховати його наразі не вдалося.
Хто з відомих людей загинув на фронті
- Віддав за життя за Україну актор харківського театру "Публіцист" Антон Романченко. Він загинув унаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку. Його 10-річний син Кузьма залишився без батька.
- У віці 33 років на фронті загинув й поет і громадський діяч Максим Кривцов. Він пішов захищати Україну ще на початку великого наступу росіян. У 2023 році поет випустив збірку "Вірші з бійниці", яку високо оцінила ПЕН Україна.
- Також на війні загинув актор Рівненського музично-драматичного театру Володимир Федінчук. Це сталося у Донецькій області. Актору був всього 31 рік.