Ірина Федишин в США і Канаді зібрала 300 тисяч доларів: скільки авто для ЗСУ вона придбала

Ірина Федишин завершила масштабний благодійний тур США і Канадою й вже повернулася в Україну. Завдяки, сумі, яку вдалося зібрати за 26 концертів, артистка змогла придбати 60 автівок для ЗСУ.

Вона вже відправила результат свого турне захисникам. Тепер співачка детальніше розповіла про те, як все проходило.

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Ірина Федишин виступила у 25 містах Америки та Канади, де зібрала понад 300 тисяч доларів, що дорівнює 12 мільйонам гривень. Чоловік і продюсер знаменитості, Віталій Човник, взяв на себе основну частину організаційних питань. Значну підтримку надали волонтери та двоє синів знаменитості, які супроводжували її протягом половини туру.

Я і Віталій спали практично по чотири години, щоб все встигнути. Хотілося якнайбільше об'їздити й не дуже довго залишатися, бо в США дороге проживання й ми намагалися оптимізувати витрати. Нам дуже дорого обходилися літаки, бо ми платили купу грошей за багаж – лоти й технічне обладнання для концертів. Це вдалося лише з Божою допомогою,

– зазначила виконавиця.

Вона опублікувала відео з автівками, які незабаром отримають 80-та ОДШБр, 121 бригада ТрО, 24-та ОМБр, 3-тя окрема штурмова бригада, полк НГУ "Азов" та інші військові.

Машин 60, але запитів набагато більше. Намагаємося нікого не оминути своєю увагою і, по можливості, допомогти,

– підкреслила співачка.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії Ірина Федишин проводить численні благодійні концерт, як за кордоном, так і в Україні. Як наслідок, співачка придбала значну кількість обладнання для війська, зокрема 242 автомобілі, понад 200 безпілотників та понад 100 рацій. Крім того, вона закупила каски, бронежилети та уніформу, проте не зупиняється на цьому.