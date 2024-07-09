Думаю: "Зараз вижене з кабінету", – Ірина Федишин про зустріч з Валерієм Залужним

У травні українська співачка Ірина Федишин зустрілася з ексголовнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Артистка розповіла детальніше про розмову з ним.

Водночас виконавиця поділилася враженнями від зустрічі з Валерієм. За її словами, вона отримала неймовірні емоції.

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Перед благодійним туром у США та Канаді Ірина попросила Залужного про особисту зустріч. Федишин поїхала разом з чоловіком Віталієм до Валерія, щоб ексголовнокомандувач ЗСУ підписав 26 українських прапорів, які під час концертів вона планувала розіграти серед глядачів.

Валерій Федорович поставився дуже чуйно до нашого прохання зустрітися. Я навіть не очікувала такого, вийшла від нього під неймовірним враженням. Мабуть, недарма так наші люди його люблять – це дійсно людина з великим серцем,

– поділилася артистка.

Також співачка зізналася, що їй було незручно перед Залужним через кількість сувенірів, які той мав підписати. Втім, Валерій не був проти й зробив все, про що його попросили.

Думаю: "Зараз вижене з кабінету, як скажу про таку кількість". А він: "Нема питань, давай". А Віталій ще виставляє на стіл три картини й кілька гільз. Ми їх привезли зі сходу від хлопців. У Львові обробили, оздобили візерунками. Я шепочу: "Забери, незручно". А Залужний: "Нема проблем",

– згадала Федишин.

Як зазначила виконавиця, вона згодом зв'язалася з Залужним та повідомила йому результати туру США. Ба більше, для нових концертів Ірини в Португалії та Чехії чоловік знову погодився допомогти з підписами сувенірів.

Нагадаємо, Ірина Федишин виступила у 25 містах Америки та Канади, де зібрала понад 300 тисяч доларів (12 мільйонів гривень). Артистка змогла придбати 60 автівок для ЗСУ.