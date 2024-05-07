Історична постать, – Ірина Федишин показала нові фото Валерія Залужного
Джерело:Ірина Федишин
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показався на свіжих фотографіях. Ними поділилась співачка Ірина Федишин, яка мала нагоду побачитися з генералом.
Виконавиця Ірина Федишин упродовж повномасштабної війни активно гастролює та допомагає військовим. Зараз співачка планує відправитися у тур США й Канадою.
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Ірина Федишин побачилась з Валерієм Залужним
Напередодні поїздки співачка мала нагоду побачитися з Валерієм Залужним, ексголовнокомандувачем ЗСУ. Генерал підписав сувеніри для фанів Ірини Федишин, також вони обмінялися подарунками.
Історична постать – Валерій Залужний. Як же було приємно почути, що генерал цікавиться моєю творчістю і знає пісні. І, навіть, почути слова – улюблена співачка. Обмінялися подарунками. Ця зустріч була дуже щирою і простою. Залишилася під враженнями від спілкування. Залізна людина з великим серцем,
– написала Ірина Федишин.
Ірина Федишин і Валерій Залужний / Фото з інстаграму Ірини Федишин
Валерій Залужний підписав 25 прапорів, які Ірина Федишин розігруватиме на своїх концертах. Кошти підуть на допомогу ЗСУ.
Який вигляд зараз має Валерій Залужний / Фото з інстаграму Ірини Федишин
Ірина Федишин натякає на вагітність
Днями співачка опинилась у центрі уваги через свій "Секрет". Так називається нова пісня та кліп Ірини Федишин. У відеороботі артистка показалася з округлим животом, до якого торкнувся її чоловік. Утім, наразі зірка офіційно не підтвердила, чи справді втретє вагітна.
Ірина Федишин та Віталій Човник у шлюбі близько 17 років. Вони виховують двох синів – Юрія та Олега.