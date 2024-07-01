Можемо помірятись циць*ами, – alyona alyona різко відповіла на критику Фаріон щодо псевдоніму

Мовознавиця Ірина Фаріон назвала alyona alyona та Jerry Heil, цьогорічних представниць від України на Євробачення-2024, "ганьбою на весь світ". Їй не подобаються англійські псевдоніми артисток, що виконавиці вже прокоментували.

На пресконференції напередодні свого київського концерту Jerry Heil та alyona alyona відповіли на запитання журналістів, передає Show 24. Одне з них стосувалось скандалу з Іриною Фаріон та псевдонімами артисток.

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Мовознавиця також додала, що неможливо зрозуміти, чи артистки є українками, чи ні, оскільки вони виступають під англійськими іменами. Реперка не стала різко висловлюватися про Фаріон, зазначивши, що в цьому немає сенсу.

Відповідати цькуванням на цькування – це сіяння негативу. Що, треба було підійти й запитати, чому Ірина, а не Ярина?

– підкреслила alyona alyona.

Водночас Jerry Heil запевнила, що кожен має право на власну думку. Втім, співачка, одразу після скандальних заяв Ірини, почала шукати інформацію про походження імені та прізвища мовознавиці.

"Можемо помірятись циць*ами, у мене точно більші", – пожартувала реперка.

Alyona Alyona та Jerry Heil про скандал з Фаріон: дивіться відео онлайн

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