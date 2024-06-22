Зцілив життя, – Інна Мірошниченко показала, як змінився її названий син за рік у родині

Інна Мірошниченко, дружина ведучого Тімура Мірошниченка, розповіла про початок історії з всиновленням дитини. Водночас вона показала кадри перевтілення її сина Марселя за останній рік.

Нещодавно подружжя повідомило ще одну радісну новину. Парі стане батьками вчетверте, оскільки домовилася про всиновлення другої дитини.

Цікаво Таких дітей майже не існує, – Тімур Мірошниченко поскаржився на суворі межі щодо всиновлення

У своїх соцмережах Інна опублікувала відео, на якому помітні зміни її сина Марселя за останній рік. Вона поділилася, що з чоловіком була дуже щаслива отримати схвальну відповідь щодо можливості вперше всиновити дитину.

Попри складний шлях і відсутність віри інших людей в успіх справи, Мірошниченки знали, що в них все вийде. За словами дружини ведучого, їхній син подолав складні діагнози та майже наздогнав однолітків, що дуже тішить подружжя.

Усього рік, який зцілив життя! Це феноменальні зміни. Він ходить, бігає, їздить на самокаті. З хлопчика, який не мав емоцій і усього боявся, Марс перетворився на хохотуна, який прагне вивчати все беззупинно!

– зізналася Мірошниченко.

Водночас жінка зазначила, що останній рік, попри шалені успіхи сина, був важкий. Однак, зміни у поведінці Марселя та його прив'язаність до сім'ї робить батьків щасливими.

Коли ми бачимо результат, то не можемо стримати сліз щастя! Дякуємо, синок, що ти прийшов в наше життя і своїм прикладом доводиш, що дива існують! Варто просто щиро любити й відкрити серце одне одному! Вітаємо тебе з річницею в сім’ї Мірошниченків!

– зазначила Інна.

Тімур та Інна Мірошниченки всиновлять ще одну дитину: що відомо