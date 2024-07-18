Відома американська співачка п'яною виконала гімн США на стадіоні: курйозне відео

Американська кантрі-співачка Інгрід Андресс виконала гімн США перед початком баскетбольної гри на стадіоні Globe Life Field у Техасі. Артистці це вдалося, втім без конфузів не обійшлося.

Під час виступу виконавиця була в стані алкогольного сп'яніння. Вона не могла себе контролювати, через що її спів був далеким від ідеального.

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До того ж Інгрід ледь стояла на ногах і виконувала гімн, не потрапляючи в ноти. Такий вчинок обурив користувачів і викликав багато галасу навколо співачки.

Виступ Інгрід Андресс на стадіоні: дивіться відео онлайн

Цікаво, що артистка вже прокоментувала свій стан під час виступу. Вона зізналася, що справді має проблеми з вживанням алкогольних напоїв. Андресс вже перепросила за свій вчинок, запевнивши, що згодом розпочне свою боротьбу із залежністю. Про деталі лікування Інгрід також повідомлятиме шанувальників.

Я не буду обманювати вас, я була п'яною. Я зареєструюся в закладі, щоб отримати необхідну допомогу. Я прошу вибачення у всіх фанатів та країни, яку я так люблю, за це виконання. Я розповім вам, як відбуватиметься реабілітація,

– розповіла співачка.

Нагадаємо, Інгрід Андресс – американська співачка й авторка пісень у стилі кантрі. Вона здобула популярність, коли її пісня More Hearts Than Mine посіла 30 місце в Billboard Hot 100. Цей трек навіть отримав номінацію на премії Grammy.