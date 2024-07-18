Во время выступления исполнительница была в состоянии алкогольного опьянения. Она не могла себя контролировать, из-за чего ее пение было далеким от идеального.

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К тому же Ингрид едва стояла на ногах и исполняла гимн, не попадая в ноты. Такой поступок возмутил пользователей и вызвал много шума вокруг певицы.

Выступление Ингрид Андресс на стадионе: смотрите видео онлайн

Интересно, что артистка уже прокомментировала свое состояние во время выступления. Она призналась, что действительно имеет проблемы с употреблением алкогольных напитков. Андресс уже извинилась за свой поступок, заверив, что впоследствии начнет свою борьбу с зависимостью. О деталях лечения Ингрид также будет сообщать поклонникам.

Я не буду обманывать вас, я была пьяной. Я зарегистрируюсь в заведении, чтобы получить необходимую помощь. Я прошу прощения у всех фанатов и страны, которую я так люблю, за это исполнение. Я расскажу вам, как будет происходить реабилитация,

– рассказала певица.

Напомним, Ингрид Андресс – американская певица и автор песен в стиле кантри. Она получила известность, когда ее песня More Hearts Than Mine заняла 30 место в Billboard Hot 100. Этот трек даже получил номинацию на премии Grammy.