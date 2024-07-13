Ще звикаю, – Ілона Гвоздьова відповіла, чи відчуває біль у грудях після операції

Танцівниця Ілона Гвоздьова близько пів року тому зробила маммопластику. Вона розповіла, чи відчуває дискомфорт досі.

Ілона Гвоздьова відповіла на запитання шанувальників. Одне з них стосувалось пластичної операції, яку хореографиня зробила на грудях більш як пів року тому.

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Ілона Гвоздьова відповіла, що не відчуває болі у грудях після операції. Однак певний дискомфорт все ще є.

Відчуття легкого дискомфорту. Тобто маю на увазі, що я ще звикаю до нового розміру. Коли напружуються грудні м'язи, звісно, відчуваю це по-новому,

– написала танцівниця.



Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграм-сторіз