Через пів року після операції: Ілона Гвоздьова похизувалася розкішним результатом мамопластики

Шість місяців тому відома танцівниця Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей. Тепер вона показала, який зараз має вигляд.

Знаменитість розповіла, що їй до вподоби результат операції. Відтак, вона наважилась поділитися ним з шанувальниками.

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Який вигляд зараз має Ілона Гвоздьова

Хореографиня опублікувала світлину в мереживному світлому бюстгальтері.

Ну ось він результат майстра. Пройшло рівно 6 місяців з моменту операції і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці,

– зазначила знаменитість.

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