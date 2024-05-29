Через пів року після операції: Ілона Гвоздьова похизувалася розкішним результатом мамопластики
29 травня 2024, 01:04Читать новость на русском
Джерело:Ілона Гвоздьова
Шість місяців тому відома танцівниця Ілона Гвоздьова зробила операцію зі збільшення грудей. Тепер вона показала, який зараз має вигляд.
Знаменитість розповіла, що їй до вподоби результат операції. Відтак, вона наважилась поділитися ним з шанувальниками.
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Який вигляд зараз має Ілона Гвоздьова
Хореографиня опублікувала світлину в мереживному світлому бюстгальтері.
Ну ось він результат майстра. Пройшло рівно 6 місяців з моменту операції і я можу показати цю красу! Дякую своєму хірургу і клініці,
– зазначила знаменитість.
Що відомо про мамопластику Ілони Гвоздьової
- У вересні 2023 року танцівниця розповіла, що хоче зробити пластичну операцію зі збільшення грудей, бо прагнула виглядати більш жіночною. Однак її чоловік не з ентузіазмом поставився до цього вибору.
- Наступного місяця знаменитість прооперували, після чого їй довелося носити спеціальний корсет, приймати ліки та доглядати за швами на грудях для відновлення.
- Цікаво, що частину коштів на пластику Ілоні подарували її подруги. Зірка влаштувала своєрідний дівич-вечір і попросила гостей замість квітів дарувати їй гроші на операцію.
- Вартість пластичної операції склала близько 3 тисяч доларів.