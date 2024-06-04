Ніби кадр з фільму, – Ілона Гвоздьова розчулила милим сімейним фото з покійним батьком

Тато української танцівниці Ілони Гвоздьової Олександр пішов з життя 10 років тому після тривалої боротьби з онкологією. Часом знаменитість показує архівні фото батька у своїх соцмережах.

Так вона днями виставила світлину мами з татом. На фото подружжя виглядало дуже щасливим.

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На пам'ятному щасливому знімку – мама Ілони Ніна у червоній сукні та тато Олександр у білих штанах і сорочці обійнялися й кружляють у танці серед дерев і квітів у садку. Як зізналася сама Гвоздьова, сімейний момент, зафіксований на фото, здався їй наче кадр з кіно.

Коли батьки щасливі та нарешті живуть своє найкраще життя! Ніби кадр з фільму,

– зазначила танцівниця.

Що відомо про смерть батька Ілони Гвоздьової

У 2014 році у батька знаменитості діагностували рак легенів на останній стадії.

Попри лікування в Києві та тимчасове покращення стану, у чоловіка з часом з'явилися метастази в кістках.

Ілона була дуже близька з татом, тож у момент, коли його здоров'я стрімко погіршилося, він попросив доньку приїхати до їхнього села Останіне в окупованому Криму. Олександр помер невдовзі після її приїзду.

""Донечко, приїдь, будь ласка, тому що мені здається, я помру завтра". Я приїхала, і ми з ним поговорили, і все. І я була першою людиною, яка констатувала смерть батька.. Тато помер у мене на руках", – пригадувала хореографиня.