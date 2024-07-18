Л*йно, яке співає, – Ігор Кондратюк різко висловився про зрадницю Лорак, яка хоче миру

Днями зрадниця Ані Лорак, яка мовчить про війну і продовжує виступати в Росії, заявила про бажання миру в усьому світі. Український продюсер Ігор Кондратюк висловився щодо гучних слів співачки.

Окрім згадки про мир, запроданка висловилася і про своїх батьків-українців. Лорак зізналася, що хоче возз'єднатися з мамою.

Цікаво Зрадниця Єгорова назвала українок "папуасками" і висміяла українську мову

На заяви Ані та іншої путіністки Таїсії Повалій про "порятунок" вже відреагував Кондратюк. Ігор зазначив, що Лорак не могла не приїхати на фестиваль в Білорусі, де висловилася про мир, оскільки вже давно не представляє інтереси України. Продюсер порадив зрадниці поїхати до прифронтових і окупованих міст та на власні очі побачити ідею "братніх народів".

Те, що я бачу – паскудно. Якась маячня про "дружбу народів", то нехай вона приїде в Курахове й посидить, послухає, як звучить "дружба народів". І що це не зовсім так, як вони співають. Дві паскудні російські шль*ндри, російські громадянки. Це л*йно, яке співає,

– зауважив Ігор.

Як наголосив Кондратюк, артисти, які зрадили Україну, мають бути покараними. Водночас громадянам варто перестати цікавитися життям запроданок та забути їх.

Ця людина повинна бути засудженою, якщо вона приїде до України й отримати термін або зрадники, які заховалися в Росії, то на них немає управи. Не можу ображатися, воно дурне. Бог Лорак взагалі дав зв'язки й на тому закінчив її створення. Хай співає, що хоче,

– підкреслив продюсер.

Нагадаємо, днями Ані Лорак виступила на міжнародному фестивалі мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську", у Білорусі. Зрадниця поширила російську пропаганду, зокрема ідею про "братні народи", зазначивши про бажання "миру в усьому світі".