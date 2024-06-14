Ризик втрати зору та контузія: хто зі знаменитостей зазнав поранень на війні

Уже тривалий час українські захисники та захисниці міцно тримають у руках зброю та дають гідну відсіч окупантам. Зірки шоубізнесу також не лишились осторонь обов'язку захисту Батьківщини та доєднались до лав ЗСУ.

Оскільки кожна хвилина на війні непередбачувана, то фактично неможливо спрогнозувати, що з тобою трапиться за декілька секунд. За час повномасштабного вторгнення кілька артистів зазнали різних поранень. Розповідаємо далі в матеріалі Show 24, хто зі знаменитостей постраждав і якого ступеню важкості їхні поранення.

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Даніель Салем

Телеведучий без вагань після 24 лютого 2022 року пішов до військкомату та потрапив до Нацгвардії. За останньою інформацією, зараз чоловік їздить на передову з розвідкою. Він уже встиг пережити декілька російських обстрілів.

Під час першого обстрілу Салем прощався із життям, адже на них цілився ворожий танк. На щастя, тоді вдалось врятуватись. Але у результаті другого обстрілу в Миколаєві Даніель отримав легку контузію і втратив слух на ліве вухо.

Згодом чоловік травмував спину на передовій. Як розповідав він сам: "отримав кулю в бронік".

Андрій Хливнюк

Співак був одним із тих, хто одразу взяв до рук зброю і став на захист країни. Спочатку Андрій доєднався до лав тероборони ЗСУ та захищав Київ від окупантів. Під час мінометного обстрілу чоловік отримав пошкодження обличчя.

Коли рана загоїлась, він повернувся до служби та відправився на Схід. Сьогодні Хливнюк пілот ударного дрона Punisher.

Віктор Стороженко

Український актор захищав країну на сході. Одного разу він проводив пекельний бій із російськими окупантами, але загарбники накрили позиції наших військових касетними мінами. Тоді Віктор зазнав серйозних поранень.

Стороженка відправили до фронтової лікарні, а потім евакуювали до Дніпра, а згодом – до Києва. Медики зробили все, що чоловік не втратив око, тому їм довелось викачувати рідину та робити операцію.

До слова, актор тоді дізнався, що його побратимам вдалось зачистити ту лінію фронту від загарбників, де він служив.

Віктор Розовий

Наприкінці лютого 2022 року чоловік пішов добровольцем у полк ССО "Азов", який згодом став 3 окремою штурмовою бригадою ЗСУ. На фронті висвітлював різні події, а також брав безпосередню участь у бойових діях. Воював на Херсонському та Бахмутському напрямках.

Віктор Розовий після поранення / Скриншот зі сторіс чоловіка

21 березня 2024 року Віктор зазнав важкого уламкового поранення голови. Чоловіку провели низку операцій. Зараз він знаходиться на лікуванні та реабілітації в Україні. Наразі родина чекає на дозвіл лікарів, щоб переправити захисника за кордон.

Сергій Філімонов

Чоловік зіграв головну роль у фільму Олега Сенцова "Носоріг" та є лідером руху "Гонор". Сергій на фронті потрапив під ворожий обстріл "Градами" та зазнав поранення. Лікарі прооперували захисника та витягли з нього вісім осколків.

Медики радили Філімонову затриматись хоча б місяць часу на реабілітації, але чоловік повернувся на фронт значно раніше.

Ілля Рибальченко

Чоловік запамʼятався участю в шоу "Холостячка". Однак попри медійність, із початку вторгнення вступив до лав ЗСУ. За певний проміжок часу Ілля вийшов на звʼязок і повідомив, що зазнав поранення в плече на півдні України.

Сьогодні чоловік вимушений пересуватись на інвалідному візку. На сторінці в інстаграм він повідомив, що війна забрала дуже багато здоров'я. Минулого року був важкий перелом руки зі зміщенням, а зараз – потрійний перелом гомілки та сиве волосся.

Дмитро Лінартович

Український актор запам'ятався публіці ролями в таких фільмах, як: "Толока", "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Гетьман" та "Обмін". Дмитро пішов добровольцем на самому початку повномасштабної війни. Служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні.

У січні 2023 року Лінартович зазнав важкого поранення у боях за Соледар. Тоді чоловік отримав важку контузію та осколкове поранення.

Згодом захисник навіть опублікував відео із кадрами евакуації, де він сказав наступне: "Вітаю, друзі. Я український актор Дмитро Лінартович. В Соледарі. 300-й. Пам'ятайте, що ми на богом даній землі, нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні!"