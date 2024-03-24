Хто з російських артистів спершу підтримав Україну, а потім "перевзувся"

На початку повномасштабної війни деякі представники російського шоу-бізнесу публічно підтримали Україну й засудили дії Кремля. Втім, частина з них швидко "перевзулася" й висловила антиукраїнську позицію, як тільки "запахло смаженим".

Серед "перевзуванців" навіть є артисти та публічні діячі, які до війни співпрацювали з українськими колегами. Та попри це, вони підтримують російську агресію, грають концерти на окупованих територіях і називають українців "нацистами". Хто серед таких осіб — розповідає Show 24.

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Рома "Звєрь"

На початку повномасштабної війни фронтмен російського гурту "Звери" Роман Білик висловлювався проти війни. На сторінках гурту в соцмережах навіть були публічні дописи про це.

"Як і всі розсудливі люди, ми проти будь-яких воєнних дій",

— зазначали спершу виконавці гурту.

Роман теж зробив аналогічний допис на своєму акаунті. Втім, обидва дописи згодом були видалені з соцмереж, а на Білика подали скаргу в прокуратуру, повідомляли російські ЗМІ. Після цього музикант разом з іншими учасниками гурту на деякий час не з'являлися на публічних заходах.

А у 2023 році стало відомо, що колектив почав їздити на окуповані українські території з концертами для російських військових.

Про таку "раптову" зміну полеміки Звєря свого часу висловився український шоумен Андрій Бєдняков. Він зазначив, що не розуміє, що так вплинуло на співака:

У тебе ж завжди була "здорова" позиція. Ми ж могли поговорити довго про Маріуполь. Про місто, яке зрівняли із землею ті, для яких ти зі своїм балалайщиком співав пісні. Що з вами там роблять?! Загадка! Так, так буває. Поки "дєвочкі, мальчікі танцюют", ти, Ромо, обіср*вся! Живи з цим! Рокер, бл*ть,

— писав телеведучий у своєму Інстаграмі.

До слова, сам Роман родом із Горлівки, а в підлітковому віці кілька років прожив у Маріуполі.

Рома "Зверь" / Джерело: російські ЗМІ

Михайло Єфремов

Російський актор, який засуджував війну ще з моменту анексії Криму, вирішив "перевзутися", щоб вийти з в'язниці. Раніше він публічно висміював і критикував путінську політику. Та у 2020 році Єфремов став винуватцем смертельного ДТП і потрапив за ґрати. Тож, схоже, що початок повномасштабного вторгнення він вирішив використати собі "на руку" і попросив скоротити тюремний термін в обмін на підтримку Кремля.

Нині його риторика змінилася і він заявляє, буцімто у російського керівництва "не було іншого виходу".

Михайло Єфремов / Фото з російських ЗМІ

Ксенія Собчак

Російська акторка та медійниця спершу натякала на те, що засуджує війну в Україні. В одному з інтерв'ю вона казала, що не підтримує події, які відбуваються, а "загибель людей не можна виправдовувати". Насправді ж, конкретних висловлювань про те, що Росія почала війну, Собчак не робила.

А у 2022 році вона назвала українців та "Азов" "типовими нацистами" й додала, що "бандерівці коїли страшні речі". А у 2023 році вона підтримала Путіна після спроби Пригожина й ПВК "Вагнер" здійснити "заколот".

Не варто забувати й про те, що сім'я Ксенії Собчак здавна товаришує з Путіним та його близьким оточенням.

Ксенія Собчак / Фото: Reuters

Сергій Лазарєв

24 лютого 2022 року російський співак Сергій Лазарєв опублікував розповідь, де в лайливій формі висловився проти війни. А вже за два місяці давав концерт на пропагандистському шоу "ZaРоссию". Вочевидь, співак піддався впливу російських хейтерів, які підтримують Путіна, і вирішив, що заробляти десь, окрім країни-агресора, у нього не вийде.

Нині Лазарєв став активним рупором російської пропаганди, називав українців "нацистами" й стверджував, що "ЗСУ б'ють по цивільних".

Сергій Лазарєв / Фото з російських ЗМІ

Діана Арбеніна

Співачка Діана Арбеніна, вокалістка гурту "Ночные снайперы" до повномасштабної війни активно співпрацювала з українськими телешоу та артистами. На початку війни вона звернулася до росіян у пісні "Не молчи", де закликала опиратися війні. Втім, після кількох скасованих концертів і осуду з боку російських прихильників, вона таки вирішила "перевзутися".

Восени 2023 року російські ЗМІ почали писати про те, що Арбеніна виступила на одному з концертів разом з дружиною окупанта. А у своїх соцмережах почала писати, що в неї "рветься серце" від світлин російських військовиків з фронту.

Діана Арбеніна / Фото з Вікіпедії

Варто додати, що серед інших артистів, які перейшли в режим активної кремлівської пропаганди, є й Олександр Рева, відомий як Артур Пирожков, і Анна Сєдокова, яка відновила концерти в Москві незадовго після спроби засудити війну.

До слова, в українських музичних чартах досі з'являються імена російських артистів, які підтримують або замовчують тему війни. Серед них як ті, хто виїхав з країни-агресорки, так і ті, хто активно працює на режим та дає концерти на окупованих територіях.