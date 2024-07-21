Закохувала в українську ідентичність, – Соловій вшанувала пам'ять Ірини Фаріон на Atlas United
Джерело:МУЗВАР
На сцені Atlas United 2024 пролунало кілька згадок про Ірину Фаріон, на яку скоїли замах у Львові. Христина Соловій була однією з тих, хто вшанував пам'ять мовознавиці й громадської діячки.
Христина Соловій під час свого виступу на музичному фестивалі Atlas United 2024 висловилася про Ірину Фаріон. Вона зауважила, що інші згадки про неї починаються зі слів "якою б не була Ірина Фаріон". Співачка прокоментувала, якою, на її думку, була мовознавиця.
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Я хочу сказати вам, вона була такою, якою ми самі боїмося собі дозволити бути. Вона любила українську ідентичність у собі так, і закохувала в неї так, як це мало хто вміє. Поважаємо і пам'ятаємо. Вічна пам'ять Ірині Фаріон,
– сказала артистка зі сцени.
Христина Соловій про Ірину Фаріон: відео
Загибель Ірини Фаріон
- Замах на мовознавицю стався близько 19:30. Її госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Вона перебувала в глибокій мозковій комі. Ірину Фаріон не вдалося врятувати.
- Очевидці кажуть, що в Ірину Фаріон стріляв молодик 20 – 25 років. За словами сусідів, юнак понад 2 тижні сидів на лавці біля будинку, де жила Фаріон.
- Парастас за Іриною Фаріон розпочнеться у неділю, 21 липня, о 19:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. З нею можна буде попрощатися до 22:00. У понеділок, 22 липня, розпочнеться чин похорону. Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі на центральній алеї.