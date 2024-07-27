Повна х*йня, – Христина Соловій зі сцени у Чорноморську висловилась про колишню назву міста
Українська співачка Христина Соловій виступила у Чорноморську, що в Одеській області. Артистка у грубій формі сказала, що думає про колишню назву міста.
Відео з виступу Христини Соловій поширили у місцевих телеграм-каналах, пише Show 24. Під час концерту співачка запитала у глядачів, як раніше називалось місто Чорноморськ. Христина Соловій попросила глядачів не ображатися, бо вона "з добром".
До слова На руках її виносив з клубу, – відомий рок-співак розповів про побачення з Христиною Соловій
Що, вам це подобалось? Повна х*йня,
– висловила свою думку артистка.
Після цього співачка попросила фанів гучно закричати назву міста – так, щоб почули росіяни.
Відео з концерту Христини Соловій:Зауважимо, до 1927 року місто мало назву Бугове. Ця історична назва має відсилання до спільноти козаків-чорноморців, – Бугові Хутори. Після 1927 його перейменували в Іллічівськ. Місто підлягало перейменуванню згідно з законом про декомунізацію, тому у 2016 році його назву змінили на Чорноморськ.
Жителі міста по-різному сприйняли різкий коментар співачки. Хтось розкритикував її у коментарях, говорячи про те, що колишня назва – це його історія.
- "Краще б співала далі, хоча співає без фанери х*рово - я з добром";
- "Ні, ну це занадто";
- "Хто запитував співачку однієї пісні її думку?".
Та багато хто підтримав Христину Соловій.
- "Базанула. Віднині я її прямо обожнюю";
- "Потужно";
- "І в чому вона не права?".