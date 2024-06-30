Христина Соловій зізналася, чи присвячена її нова пісня розриву з Жаданом
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Нещодавно співачка Христина Соловій запрем'єрила нову пісню "Камертон" і кліп на неї. Водночас шанувальники помітили схожість головного героя відеороботи з письменником Сергієм Жаданом, що вже прокоментувала артистка.
За словами Христини, вона залишається чесною у своїй творчості. Виконавиця запевнила, що про особисте життя говорить через кліпи.
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Прихильники вважають, що нова відеоробота оповідає історію кохання Соловій і Жадана. Ба більше, ліричний герой роботи своїм стилем і зачіскою нагадав письменника. Остаточно переконала фанатів співачки поява у кліпі підвіски зі спільної пісні ексзакоханих "Серце".
У відповідь на припущення шанувальників, артистка зазначила, що у всіх своїх відеороботах залишає простір для фантазій.
"Люди ж це люблять, люблять загадку, трошечки додумати", – зізналася виконавиця.
До того ж Христина підкреслила, що є відкритою у своїй творчості та нічого не приховує. Тому, якщо прихильникам цікаве особисте життя співачки, то їм варто присвятити час перегляду відеоробіт і прослуховуванню її треків.
Якщо хтось і хоче знати щось про моє особисте життя, то дивіться мої кліпи й слухайте мої пісні,
– додала Соловій.
Водночас кліп має розповісти детальніше про історію кохання, яке закінчилося, але лишило глибокий слід на серці.
Христина Соловій про новий кліп: дивіться відео онлайн
Цікаво, що Сергій Жадан лаконічно висловився про "Камертон". Він зауважив, що "пісня хороша".
Реакція Сергія Жадана на пісню Христини Соловій / Скриншот з фейсбуку письменника
Що відомо про стосунки Соловій і Жадана
- Роман Сергія і Христини розпочався напередодні повномасштабного вторгнення після того, як співачка сходила на інтерв'ю до письменника.
- Згодом письменник запросив артистку випити, так вони й почали спілкуватися. Попри те, що Жадан був одружений, а Соловій мала хлопця, зірки вирішили розійтися з партнерами на користь одне одного.
- Однак, виконавиці не вдалося покохати письменника так сильно, як він її. Пізніше вона повідомила, що закохалася в іншого чоловіка.
- Наразі артистка перебуває в нових стосунках. Її коханий старший за неї на 11 років. Втім, Христина не хоче розкривати його особистість.
- За словами Соловій, вона з Сергієм перебуває у нормальних стосунках, хоч і не приховує, що розрив був болісним.