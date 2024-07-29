Після виступу на концерті у Чорноморську: на Христину Соловій склали адмінпротокол

На співачку Христину Соловій склали адміністративний протокол за використання нецензурної лексики під час виступу на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську Одеської області. Інцидент стався, коли артистка критикувала колишню назву міста – Іллічівськ.

Тоді вона зі сцени сказала, що "це повна х*йня". Реакція місцевих жителів на висловлювання була неоднозначною. Дехто підтримав співачку, інші ж розкритикували її слова, вважаючи стару назву частиною історії міста.

Цікаво Вєрка Сердючка вклонилась Пугачовій на фестивалі Лайми Вайкуле: хто ще з українців там виступив

Так, за заявою незадоволених громадян поліція склала на Христину Соловій протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Знаменитості загрожує штраф, громадські або виправні роботи, або навіть адміністративний арешт до 15 діб – залежно від рішення суду.

Відомо, що правоохоронці склали протокол на співачку через значний резонанс її висловлювань, а справу Христини Соловій розглядатиме Іллічівський міський суд.

Зауважимо, організатори "виделкаfest" заявили, що не проти використання ненормативної лексики, але артисти мають попереджати про це глядачів заздалегідь. Крім того, під час фестивалю зірки самі несуть відповідальність за всі висловлювання, зроблені на сцені.

Пролунав, на жаль, мат зі сцени, без дисклеймера. Позиція нашого фестивалю полягає в тому, що ми не проти обсценної лексики, але потрібно перед виступом про це говорити, попереджати відвідувачів: шановні, я сьогодні буду матюкатись. Якщо є діти, і ви не хочете, щоб вони чули мат, то, будь ласка, виведіть їх,

– пояснив культурний менеджер "виделкаfest" Сергій Гнезділова

Раніше організатори фестивалю перепросили за висловлювання Соловій та підтримали декомунізацію.