Днями вона зізналася, що у всіх своїх відеороботах залишає простір для фантазій. Виконавиця вважає, що людям подобаються загадки.

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Однак, команда Христини підготувала пресреліз, де повідомила про наявність у пісні відвертого натяку на відому особистість. Про це Соловій не знала і була здивована таким діям колег. Співачка підкреслила, що композиція розповідає про ліричного героя, якого глядачі не бачать у кліпі. Водночас для артистки важливо було поділитися власною історією. Христина завжди залишається чесною у своїй творчості.

Зараз усі будуть звільнені. Там є натяки, але я ніколи не вигадую якісь історії. Я можу їх доповнювати якимись сюжетними лініями, але переважно мені важливо розказати свою історію, яка б відгукнулася і мала б ще декілька прочитань,

– відповіла Соловій.

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Нагадаємо, що роман Сергія і Христини розпочався напередодні повномасштабного вторгнення. Виконавиця не змогла полюбити письменника так сильно, як він її, тому згодом закохалася в іншого чоловіка. За словами Соловій, вона з Сергієм перебуває у нормальних стосунках, хоч і не приховує, що розрив був болісним.