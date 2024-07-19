У мене немає всієї суми, – Христина Соловій розповіла про борг Вакарчуку у 27 тисяч доларів

Днями стало відомо, що співачка Христина Соловій має фінансові зобов'язання перед своїм колишнім продюсером Святославом Вакарчуком. Артистка повинна повернути йому 27 тисяч доларів.

Вона вперше розсекретила, чому винна таку велику суму грошей. Також Христина зізналася, коли збирається повертати кошти.

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Так, з'ясувалося, що 27 тисяч доларів Святослав Вакарчук позичив Соловій для реалізації творчих проєктів під час їхньої співпраці. Впродовж визначеного терміну співачка має їх повернути, але зазначила, що наразі повної суми не має.

Це не секрет, що я була досить довго під його продюсуванням і кошти, які я використовувала на свою творчість – кліпи, записи пісень – після розірвання контракту цю суму я йому винна. Я маю обов'язково її повернути. Не має вимоги віддати її впродовж якогось короткотривалого періоду. У мене теж немає всієї суми, якщо всі думають, що я стільки заробляю. Думаю, що я вчасно впораюся з цим,

– розповіла виконавиця.

Інтерв'ю з Христиною Соловій: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, 18 жовтня 2023 року стало відомо про завершення продюсерської співпраці між Святославом Вакарчуком та Христиною Соловій. Це відбулося на взаємно узгоджених умовах, без конфліктів чи скандалів. Співачка схарактеризувала цю співпрацю як "неймовірну", наголосивши на професіоналізмі та взаємоповазі, які супроводжували їхні робочі стосунки протягом усього періоду, але також зазначала, що хотіла, щоб Святослав більше залучався до творчого процесу й комунікував з нею.