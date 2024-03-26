Вважає її дівою української сцени: Христина Соловій переспівала культовий трек Ірини Білик

Українська співачка Христина Соловій відверто зізналася, що пісні Ірини Білик надихнули дівчину на музичну кар'єру. Ба більше, на одному з концертів виконавиця переспівала хіт своєї музи.

Христина особисто попросила дозвіл на виконання цього треку. До того ж дівчина була дуже щаслива отримати позитивну відповідь і заспівати на сцені хіт діви української сцени.

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Який культовий трек Білик переспівала Соловій

Дівчина опублікувала відео власного виконання найгучнішого хіта Ірини Білик "А я пливу". Христина зізналася, що виросла на піснях артистки, і саме вони стали поштовхом для Соловій мріяти про кар'єру музиканта. Співачка дуже вдячна за це Білик та щиро вважає її "дівою української сцени".

Дякую, Ірино Білик, за всі українські пісні, які ти нам подарувала. Вони також були саундтреками моїх мрій стати співачкою. Безмежно дякую за дозвіл виконати одну з найулюбленіших – "А я пливу". Якщо мене спитають, хто моя діва на українській сцені, я без вагань скажу – Ірина Білик,

– підписала відео Христина.

Варто зазначити, що пісня "А я пливу" є одним з найбільших хітів Ірини Білик. Цей трек вона записала у 1997 році. До того ж на пісню був знятий і кліп.

Ірина Білик – "А я пливу" : дивіться відео онлайн

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