Давайте не грати в ці ігри, – Жадан відреагував на скандал з лайкою Соловій у Чорноморську

Про скандал, пов'язаний з лайкою Христини Соловій у Чорноморську, починають вже говорити українські зірки. Серед них – письменник і військовий Сергій Жадан, який теж висловився стосовно цього.

Днями мама артистки прокоментувала адміністративний протокол, який склали на співачку. Жінка запевнила, що вірить доньці та все розуміє.

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Водночас Жадан, екскоханий Христини, також не став осторонь скандалу. Він зауважив, що українці гостро сприйняли лайку Соловій, оскільки вона стосувалася процесу декомунізації.

Однак письменник не вважає ненормативну лексику співачки занадто експресивною та звернувся до громадян з проханням "не грати в ці ігри".

Українці відреагували не на ненормативну лексику, а на те, на що вона була спрямована. Очевидно, там оце питання декомунізації. А стосовно експресивності ви ж самі сказали, що це не зовсім так. Я думаю, якби тут сидів Лесь Подерв'янський, то він би сильно здивувався, якби ви сказали, що українці почали матюкатися під час повномасштабної війни,

– поділився Жадан.

Нагадаємо, днями Христина Соловій виступила на фестивалі "виделкаfest" у Чорноморську, де назвала колишню назву міста (Іллічівськ) – "повною х**нею". Організатори заходу перепросили за її слова та підтримали процес декомунізації.

Однак незадоволені громадяни написали заяви до поліції, після чого на Христину Соловій склали протокол за статтею "дрібне хуліганство". Зірці загрожують штраф, громадські або виправні роботи, або адміністративний арешт до 15 діб.