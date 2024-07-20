Це не була гра чи битва, – Соловій про Єфросиніну, з якою посперечалася на інтерв'ю

Про гучне інтерв’ю Христини Соловій і Маші Єфросиніної досі продовжують говорити у мережі. Співачка вкотре прокоментувала свої слова, які сказала під час відвертої розмови.

Артистка також пояснила, чому погодилася піти на інтерв'ю до ведучої. Водночас виконавиця зізналася, що стала більш відомою після скандальних висловлювань.

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Христина вважає розмову з Машею найкращою серед усіх, які мала. Соловій запевнила, що має мало гарних інтерв'ю, тому їй було важливо піти до людини, яка б її розкрила і показала справжньою. До того ж впізнаваність співачки сильно зросла після скандалу.

До мене підходять люди на вулиці, і впізнають мене, як Христину Соловій, а не мої пісні. Люди дякують мені за те, що я наважилася сказати про те, про що інші довго мовчали,

– розкрила артистка.

За словами виконавиці, вона не планувала говорити з Єфросиніною про мовне питання. Однак, Христину щось зачепило у словах Маші, тому співачка не змогла стриматися і висловила свою думку. Співачка вважає, що хтось розчарувався після гучного інтерв'ю, а хтось – зачарувався її особистістю.

Я не думаю, що це була якась гра чи битва. Багато людей взагалі про це не думали. Про кров на руках. Це був емоційний вираз. Я не вважаю, що прям ось так кров на руках. Я говорила про публічних людей, які тягли сюди "русскій мір", зокрема це була і Маша,

– підсумувала Соловій.

Нагадаємо, телеведуча та артистка мали різні погляди щодо мовного питання, через що між зірками виникла суперечка. Христина наголосила про наявність "крові на руках" у людей, які розмивали кордони між Україною і Росією. Єфросиніна згодом запевнила, що не ображається на співачку. Маша зізналася, що не була готова почути такі слова у свій бік.