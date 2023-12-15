Відомо, що Христина активно веде власний блог в інстаграмі. Вона публікує там світлини їхніх з Григорієм дітей, побуту, розваг і знімань у різних проєктах. Зараз за життям блогерки стежать 285 тисяч підписників.

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Христина Решетник розповіла про заробітки в інстаграмі

Христина розповіла, що зароблені кошти з інстаграму витрачає суто на свої потреби. За підрахунками ведучого, це становить близько 3-4 тисяч доларів на місяць. Решетник зазначила, що багато коштів витрачається на утримання трьох дітей.

У нас, як і в кожній родині, є мої гроші і є спільні гроші, які заробляє чоловік. Instagram – це моя активна робота. За останні два роки багато чого змінилося в житті й ставлення до матеріальних речей. Все це стало другорядним. Ми багато грошей витрачаємо на дітей. Їм не відмовляємо. Ми відмовляємо собі в чомусь. Я їжджу на автомобілі, який мені Гриша подарував 10 років тому на день народження Івана. Ми розуміємо, що зараз це недоречно. Є, що поїсти й головне, що діти вчаться й отримують класну освіту,

– сказала вона.

Блогерка поділилась, що значну частину доходів їхня родина перераховує на допомогу для ЗСУ. Також додала, що у теперішніх реаліях, відкладати великі суми не виходить.

Великий відсоток нашого сімейного бюджету ми витрачаємо на допомогу військовим. Ми це все витягуємо з власної кишені. Усе змінилося, роботи стало менше, а заробітки зовсім інші. Відкладати багато не виходить. Я багато працюю по бартеру,

– розповіла Решетник.

Христина також розкрила, скільки їхній сім'ї потрібно коштів, щоб прожити один місяць.

Я не вела точного підрахунку, бо багато йде на навчання, орендовану квартиру, автомобіль. Близько 5 тисяч доларів на місяць,

– зазначила знаменитість.

Христина розповіла про хейт через весілля

Також Решетник повідомила, чому вона з Григорієм ніяк не прокоментували скандальне весілля на Львівщині, де її чоловік був ведучим. На заході були коштовні декорації, зірки та багатоярусний торт.

За словами Христини, таке рішення вони ухвалили через "напругу в суспільстві". Вона вважає, що будь-які слова були зайвими у тій ситуації, бо її чоловіку не повірили б.

Ми взяли не те, що паузу, якийсь час ми не вважали за потрібне вийти й одразу говорити, тому що відбувалося серйозне напруження в суспільстві, і я абсолютно щиро розумію людей, які подивилися відео, де Гриша сказав фразу, вирвану з контексту,

– сказала вона.

Христина розповіла, що було складно в той момент, оскільки хейт "валився шалено". Дружина ведучого зізналась, що вона з Григорієм вже звикла до критики в мережі, але хвилювалась за рідних людей.

Я дуже переживала за свою маму, і за Гришину маму. Тому що вони цей потік ненависті читали й дуже сильно проносили через себе. Я також переживала за дітей, тому що я не знала, як це може на них позначитися, тому що вони вже дорослі, вони все чують, розуміють і бачать,

– додала Решетник.

Інтерв'ю Христини Решетник: дивіться відео онлайн