Дуже хочемо донечку, – Христина Решетник неочікувано заговорила про четверту дитину
Джерело:"Люкс ФМ"
Григорій і Христина Решетники мають трьох синів. Втім, подружжя вкотре висловлює бажання про появу на світ омріяної доньки. До того ж дружина ведучого розсекретила, як, можливо, назве четверту дитину.
Нещодавно пара святкувала 7-й день народження свого сина Дмитра. З цієї нагоди зірки опублікували архівне фото хлопчика з пологового будинку.
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Григорій зізнався, що вже протягом кількох років родина мріє про поповнення. Подружжя дуже хоче, щоб четвертою дитиною стала саме донька, оскільки пара вже має трьох синів – Дмитра, Івана та Олександра.
Григорій і досі мріє про донечку. Усі цікавляться, ну коли ж. А ми кажемо, що після перемоги. Дуже сподіваємося, що перемога буде незабаром, у найближчому майбутньому. Дуже хочемо донечку,
– зізналася Христина Решетник.
Ба більше, дружина ведучого розкрила, як хоче назвати свою доньку. Ім'я дитини доволі символічне, бо воно пов'язане з перемогою, на яку так чекають українці. Дівчинку зірки поки планують назвати Вікторією.
Втім, знайомі Решетника пророкують подружжю ще одного сина. Водночас Григорій наголосив на відповідальній ролі батьківства, особливо у час війни.
Хочемо, щоб було більше діток. Дуже тішимося, хто зараз при надії. У такий складний час – це відповідально. Це виклик. Але українці зможуть усе,
– запевнив шоумен.
Григорій Решетник про поповнення в родині: дивіться відео онлайн
Що відомо про дітей Григорія Решетника
- Подружжя виховує трьох синів – Івана, Дмитра та наймолодшого Олександра.
- Христина Решетник зізнавалася, що пара давно мріяла про велику родину, тому не виключає факту поповнення в сім'ї найближчим часом.
- До того ж зірки розглядають можливість всиновлення дитини після завершення війни в Україні.