Колишня дружина Володимира Остапчука розповіла, що між нею та шоуменом триває суперечка з приводу спільного майна. Це стосується будинку, який вони будували у шлюбі та вкладалися порівну.

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Христина Горняк про будинок, побудований з Остапчуком

Нотаріус Христина Горняк повідомила, що наразі не може поставити крапку в цьому питанні. Бо для цього потрібно, щоб люди ухвалили спільне рішення.

Цей будинок ми будували разом у шлюбі й, на жаль, суперечка є щодо нього. У нас був розподілений бюджет. Кожен знав, за що відповідає і платить. Хоча я й казала, що хотіла б бути утриманкою, але поки що нею не була,

– розповіла Христина.

Ексдружина Остапчука додала, що згідно з законом, жінка може не працювати, але однаково мати право на половину спільного майна подружжя. За її словами, ведучий не вважає за потрібне ділитися.

"Він вважає, що мені нічого не треба з цього будинку і робить там ремонт", – зазначила Христина Горняк.

Інтерв'ю з Христиною Горняк: дивіться відео онлайн

Що відомо про цей дім

Будинок "Золоче Прованс" почав облаштовувати Володимир Остапчук разом з новою дівчиною Катею Полтавською. Він заявив шанувальникам, що планує жити у цьому домі з партнеркою. Христина Горняк дізналась про це зі ЗМІ та від підписників.

Шоумен не йшов на контакт з колишньою дружиною, тому вона пригрозила судом. Та все-таки Христина хоче розв'язати цю ситуацію й поділити майно мирним шляхом.