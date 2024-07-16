Аня просто марила тим Сергієм, – колишня Леона розповіла, як Трінчер фліртувала з її чоловіком

Після розлучення з Олександром Волошиним Анна Трінчер зняла пристрасний кліп на свій новий трек "Бар за баром" з блогером Сергієм, який в соцмережах відомий як leonhub_13. Тепер його колишня дружина Христина Бичкова заявила, що після знімань відеороботи співачка та актор дуже зблизилися.

Зауважимо, на той момент Христина та Леон ще були у шлюбі. Тепер Бичкова розповіла, як Трінчер відреагувала на її розлучення з актором.

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Блогерка Христина Бичкова розповіла, що була не проти, щоб її екскохаий знявся у кліпі Анни Трінчер, бо розуміла, що це гарно вплине на його впізнаваність. Водночас зізнається, що після зйомок Сергій та виконавиця почали тісно спілкуватись. За словами колишньої дружини Леона, Трінчер відкрито з ним фліртувала.

Після кліпу вони дуже зблизилися. Аня просто марила тим Сергієм. Мені не здавалося, це бачили всі. Фото були,

– поділилася блогерка.

Водночас Христина додала, що після того, як виконавиця дізналася про розрив Бичкової та Леона, вона з жіночої солідарності перестала спілкуватись з актором. Анна, як розповіла Христина, навіть дала дівчині декілька порад щодо розлучення, бо сама напередодні розійшлася з чоловіком.

Інтерв'ю з Христиною Бичковою: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, раніше Аня Трінчер розповіла про свої стосунки з колишнім Олександром Волошиним та спроби відновити їхній шлюб. За словами співачки, напередодні знімання відео про їхнє розлучення та інтерв'ю з Машею Єфросиніною, Олександр несподівано приїхав до неї з пропозицією скасувати все і спробувати бути разом знову. Однак дівчина вже прийняла тверде рішення не повертатися до колишніх стосунків. Виконавиця зізналася, що після розриву з Волошиним вона вперше відчула себе по-справжньому щасливою.