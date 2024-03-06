Він робить мене щасливою, – Соловій про нового коханого, з яким зрадила Жадана

Христина Соловій зізналася, що розірвала стосунки з письменником Сергієм Жаданом через те, що закохалася в іншого чоловіка. Тепер співачка розкрила деякі подробиці про нового обранця.

Несподіванкою стало те, що він, як і Жадан, старший за виконавицю. Втім, якщо артистка і поет мали різницю у віці 18 років, новий партнер Христини трохи молодший за Сергія.

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Що Христина Соловій розповіла про нового коханого

Співачка поділилася, що обранець старший за неї на 11 років.

Він робить мене щасливою. По-справжньому. І він наповнює мене,

– зазначила виконавиця.

Як розповіла знаменитість, нові стосунки надали їй сили та натхнення вдосконалювати себе та свою роботу.

Христина вирішила не розголошувати ім'я партнера, а також деталі того, як і де вони познайомились. Втім, зізналася, що роман закрутився ще під час її стосунків зі Сергієм Жаданом.

Інтерв'ю з Христиною Соловій: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Соловій та Жадана

Чутки про роман знаменитостей з'явилися після виходу кліпу на трек Христини "Юність".

Христина Соловій – "Юність":дивіться відео онлайн

Крім того, пару неодноразово бачили разом, а їхні спільні фото регулярно з'являлися у мережі.

Згодом з'ясувалося, що саме в цей період роман пари був у розпалі.

Втім, Соловій та Жадан не коментували це, а лише говорили, що їхній зв'язок є суто творчим.

Лише днями стало відомо, що зірки насправді були разом. Христина розповіла, що ініціатором їхніх стосунків був письменник. Все почалося 23 лютого 2022 року, коли він запропонував їй зустрітися й випити разом.

Після цієї зустрічі Христина і Сергій деякий час спілкувалися онлайн, що врешті-решт призвело до роману.

Цікаво, що тоді вони обоє були в інших стосунках.

Втім, співак і письменниця також закінчили стосунки, бо Христина закохалася в іншого чоловіка. Дівчина зізналася, що для неї та Сергія це було дуже болісне розставання.

, у червні 2023 року Сергій Жадан розлучився зі своєю дружиною після 15 років у шлюбі.