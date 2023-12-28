Бізнесмен Михайло Заливако, якому приписували роман з блогеркою Дашею Квітковою, оприлюднив в інстаграм-сторіз кілька кадрів. Ними він, вочевидь, хотів показати ставлення до законопроєкту про мобілізацію.
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Михайло Заливако відреагував на законопроєкт про мобілізацію
Герой 11 сезону "Холостяка" поділився з шанувальниками мемами на тему мобілізації в Україні. Схоже, що його турбує ця тема, адже сам він ще не на фронті. Наприклад, Заливако опублікував фото з написом: "Коли твій друг побачив машину військкомату" та додав емоджі, що плаче.
Михайло Заливако про мобілізацію / Фото з інстаграм-сторіз
Також Михайло Заливако поділився скриншотом з твітера, де героя мультсеріалу "Справжні монстри" могли б назвати обмежено придатним.
Михайло Заливако про мобілізацію / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію
25 грудня Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт про мобілізацію та військову службу. Документ передбачає певні зміни: зниження призовного віку з 27 до 25, скасування строкової служби, дозвіл надсилання повісток через електронні кабінети й пошту, право на демобілізацію після 36 місяців служби, санкції для ухилянтів та інше. Додамо, що це не остаточний текст – у нього можуть вносити правки та ін.
Коментуючи законопроєкт, Володимир Зеленський наголосив, що люди мають зрозуміти позицію військового командування та депутатів.
Головнокомандувач Валерій Залужний сподівається, що пропозиції Кабміну встановлять справедливість у питанні мобілізації. Він уточнив, що цей законопроєкт не готували Збройні сили, оскільки не мають для цього повноважень.