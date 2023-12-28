Бізнесмен Михайло Заливако, якому приписували роман з блогеркою Дашею Квітковою, оприлюднив в інстаграм-сторіз кілька кадрів. Ними він, вочевидь, хотів показати ставлення до законопроєкту про мобілізацію.

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Михайло Заливако відреагував на законопроєкт про мобілізацію

Герой 11 сезону "Холостяка" поділився з шанувальниками мемами на тему мобілізації в Україні. Схоже, що його турбує ця тема, адже сам він ще не на фронті. Наприклад, Заливако опублікував фото з написом: "Коли твій друг побачив машину військкомату" та додав емоджі, що плаче.



Михайло Заливако про мобілізацію / Фото з інстаграм-сторіз

Також Михайло Заливако поділився скриншотом з твітера, де героя мультсеріалу "Справжні монстри" могли б назвати обмежено придатним.



Михайло Заливако про мобілізацію / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, влітку минулого року Михайло Заливако розповідав, що відкриває офіс у Києві. Ще один свій офіс у Харкові він вирішив не закривати, щоб існували робочі місця та йшли податки країні.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

25 грудня Кабінет Міністрів зареєстрував законопроєкт про мобілізацію та військову службу. Документ передбачає певні зміни: зниження призовного віку з 27 до 25, скасування строкової служби, дозвіл надсилання повісток через електронні кабінети й пошту, право на демобілізацію після 36 місяців служби, санкції для ухилянтів та інше. Додамо, що це не остаточний текст – у нього можуть вносити правки та ін.

Коментуючи законопроєкт, Володимир Зеленський наголосив, що люди мають зрозуміти позицію військового командування та депутатів.

Головнокомандувач Валерій Залужний сподівається, що пропозиції Кабміну встановлять справедливість у питанні мобілізації. Він уточнив, що цей законопроєкт не готували Збройні сили, оскільки не мають для цього повноважень.