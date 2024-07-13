Хоче виступити на фестивалі, що фінансують росіяни: у Литві скасували концерт артиста зі США

Американський артист Oliver Tree планує виступити в Казахстані на фестивалі, що спонсорують росіяни. Через це його концерт у Литві скасували.

Організатори концерту Oliver Tree у Литві повідомили, що захід не відбудеться. Артист мав виступити у Вільнюсі в ню неділю, 14 липня.

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Концерт артиста скасували тому, що він планує з'явитися на фестивалі в Казахстані. Спонсором цього фестивалю є росіяни – компанія Yandex.

Організатори концерту у Вільнюсі спілкувалися з командою Oliver Tree, намагаючись пояснити, як російські спонсори фінансують не лише музичні фестивалі, але й війну Росії проти України. Однак помічники артиста вирішили не скасовувати його виступ у Казахстані.

Ми прийняли це рішення з огляду на майбутню появу Oliver Tree на фестивалі у Казахстані, що безпосередньо фінансується Yandex,

– заявили організатори.

Oliver Tree кілька разів відвідував Росію і перед повномасштабним вторгненням казав, що хотів би провести час.В інтерв'ю литовському виданню він заявив, що виступає проти війни, але "цінує людей у всьому світі, не розділяючи їх за країнами". Артист зізнався, що хотів би провести час навіть у Північній Кореї.

Зауважимо, що британський рок-гурт Editors тим часом відмовився виступати на фестивалі в Казахстані. Причиною саме став російський спонсор.