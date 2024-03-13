Під нього виснуть Гейлі Бібер й Мішель Андраде: що відомо про весняний хіт тіктока Make You Mine

Пісня Медісон Бір Make You Mine швидко стала хітом та досі набирає популярності. До цього доклався і тікток, завдяки якому трек став вірусним.

Медісон Бір презентувала пісню Make You Mine 9 лютого. Співачка відкрила для себе нове звучання після вересневого альбому Silence Between Songs, що претендував на Греммі, пише Show 24.

До слова Переносить у клуб 2000-х: у тіктоці завірусилася пісня Soaked, що нагадує стиль Брітні Спірс

Новий весняний хіт з тіктока

Найбільше у пісні заворожує милозвучний голос Медісон Бір, який змінюється від ніжності й плавності до ритмічності. У композиції вона віднайшла свою зону комфорту, граючись з мелодією на контрасті.

Пісня – це ода закоханості, першим почуттям, які ми відчуваємо, коли занурюємось у нові стосунки. Артистка каже у треку, що хоче зробити коханого своїм.

Медісон Бір – Make You Mine: слухайте онлайн

Поки співачка виступає зі світовим весняним туром, у тіктоці трек віруситься з неймовірною швидкістю. Особливо мережу розриває уривок з рядками I wanna feel. Відео під трек знімають і зірки, наприклад, модель Гейлі Бібер та українська співачка Мішель Андраде.

"У цій пісні щось є, наприкінці мене рознесло", – поділилась Андраде.

Також пісня допомогла завіруситися тренду, в якому користувачі міркують, чи справді усім повинен пасувати холодний білявий колір волосся.

Також Make You Mine стала саундтреком для відео, де зібрали найкращі позування зірок для Glambot на Оскарі-2024.

Трек називають першим літнім хітом.

У мережі сперечаються, чи справді трек може претендувати на гучне звання хіта, чи це "трек для торговельних центрів". Водночас пісня продовжує набирати популярність.