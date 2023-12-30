Пісня Heartbreak вперше зазвучала у 2009 році, її створив продюсерський дует Freemasons та англійська співачка Софі Еліс-Бекстор. Трек презентували як сингл. Софі Еліс-Бекстор розрекламувала її у Великій Британії, а Freemasons влаштували піар у Сполучених Штатах.

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Як трек здобув успіх

Пісня стала хітом та тринадцять тижнів поспіль займала перше місце у чарті MTV Dance Chart. Heartbreak потрапляла у топи багатьох інших чартів у різних країнах та неперервно лунала по радіо.

У 2009 році артисти також зняли кліп, у якому співачка виконує трек і танцює у футуристичній атмосфері в оточенні танцівників і з доданням спецефектів. Версія пісні у відео трохи відрізняється від оригіналу.

Freemasons feat. Sophie Ellis-Bextor – Heartbreak: дивіться відео онлайн

Чому ж трек складає враження, що ти його точно чув, але неможливо пригадати, де саме? Все тому, що у 2011 зробили римейк цієї пісні для реклами рідкого мила Palmolive, яка запам'яталась мало не кожному українцю. Ці рядки важко не наспівувати й досі.

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Тепер трек популярний у тіктоці

Зараз же пісня Heartbreak отримала друге дихання в тіктоці, де під неї зняли вже понад 17 тисяч відео. Зазвичай це просто розважальні ролики з жартами та танцями.

Переклад хіта на українську: відео

Які відео знімають під трек Heartbreak: