Yamê – це французько-камерунський виконавець, який створює музику, поєднуючи стилі R&B, хіп-хоп та джаз, пише 24 Канал. Перша хвиля його популярності сталася у 2020 році, коли Yamê представив свої перші мікстейпи.

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Пісня Bécane завірусилась в мережі

Нещодавно Yamê випустив кілька нових синглів та привернув увагу продюсера Timbaland. Артиста запросили на A COLORS SHOW – це музична платформа з гаслом All colors, no genres. Вони дають майданчик для особливих і талановитих артистів, які мають, що показати світові.

Так участь у A COLORS SHOW взяв і Yamê та заспівав трек Bécane, який через кілька місяців увійшов у новий мініальбом музиканта.

Пісня розповідає про стійкість, незалежність та рішучість артиста жити так, як він забажає, та не відповідати очікуванням суспільства.

Yamê – Bécane: дивіться відео онлайн

У мережі із захватом відгукуються про цю композицію. Деякі користувачі жартують про виконавця, якому бракує двох передніх зубів.

"Я не знаю французької, але ця пісня – c’est une big masterclass";

"Його вокальний діапазон бездоганний";

"Французький реп такий чудовий, я навіть не знаю чому";

"Іноді люди створюють мистецтво на такому рівні, що мені хочеться більше працювати над своїми роботами. Просто прекрасно. Ця людина встановлює планку";

"Я не знав, що музика може бути такою";

"Ти розумієш, що пісня хороша, коли мелодія, ритм, голос, настрій проникають у вашу душу, навіть не знаючи слів".

Трек став вірусний у тіктоці

Пісня Bécane завірусилася у соціальних мережах, зокрема й тіктоці. Багато користувачів просто обговорюють цей хіт та діляться враженнями.

Також у тіктоці з'явився кумедний тренд, де користувачі з допомогою фоторедакторів перетворюють чорних котиків в інших тварин – таких відео вже десятки і вони збирають мільйони переглядів.