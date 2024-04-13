Феномен тіктока: трек Make You Mine продовжує розривати мережу

Юзери продовжують надихатися й шаленіти від весняного хіта Медісон Бір, знімаючи сотні тисяч рілсів під її трек "Make You Mine".

В інтернеті нова хвиля популярності хіта "Make You Mine" співачки Медісон Бір. Хоча трек вийшов ще в лютому 2024 року, він і досі впевнено тримає свої лідерські позиції й не перестає бути вірусним.

До слова Тікток розриває українська версія казахського хіта "Дарите Женщинам Цветы"

Новий виток популярності хіта "Make You Mine"

Наразі в тікток сингл набрав понад мільйон відміток. А на YouTube кліп нараховує понад 8 мільйонів переглядів.

Тіктокери продовжують записувати різні відео, використовуючи сингл Медісон "Make You Mine". Хтось, наприклад, демонструє нову зачіску під пісню:

Інші ж дівчата публікують запальні танцювальні рілси, де хизуються своєю сексуальною пластикою:

А є й такі, що просто косплеять Медісон:

Що відомо про Медісон Бір

Медісон 25 років. Свою першу популярність вона отримала завдяки Джастіну Біберу, який опублікував її кавер на свій трек. Свій перший альбом Бір видала в 2013 році під назвою "Melodies".

У 2017 році ширилися чутки, що Бір зустрічалася з нащадком подружжя Вікторії і Девіда Бекхемів – Брукліном. Утім, згодом вони заявили, що просто друзі.

До речі, у березні 2024 року Медісон потрапила майже у всі українські ЗМІ. Виконавиця вийшла у світ в образі від українського дизайнера Frolov. Співачка обрала ніжно-рожевий корсетний костюм, у якому виступала на одному зі своїх концертів у рамках світового турне.