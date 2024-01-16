Пісню Gangsta's Paradise створив дует американських реперів Coolio й L.V. У ній артисти використали семпл та мелодію з пісні легендарного Стіві Вандера Pastime Paradise 1976 року.

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Чим цікавий трек Gangsta's Paradise

Трек починається рядками з Псалмів. Цікавим фактом є те, що ця пісня одна з небагатьох у репертуарі Coolio , де немає ненормативної лексики. Репер пояснював, що якби лаявся у цій композиції, Стіві Вандер не погодився б дозволити використати його мелодію.

Співак не тільки дав добро на використання, але й виступав разом з Coolio на церемонії вручення Billboard Music Awards 1995.

У результаті ця пісня стала найбільш продаваним синглом 1995 року на американському Billboard. Coolio отримав за неї Греммі та дві нагороди MTV Video Music Awards.

Coolio – Gangsta's Paradise (feat. L.V.): дивіться відео онлайн

Про трек не забувають і зараз – у липні 2020 року видання The Pudding дослідило найбільш знакові пісні 90-х, які найбільше відомі міленіалам і людям "покоління Z". "Gangsta's Paradise" стала піснею з дванадцятим рейтингом впізнаваності. Також у 2023 журнал Billboard включив її до "500 найкращих поппісень усіх часів".

Зауважимо, репер Coolio помер 28 вересня 2022 року у Лос-Анджелесі. Імовірно, що причиною стала тяжка форма астми, на яку він страждав останні роки.

Такі популярні пісні часто використовують для каверів чи пародій. Чимало іноземних артистів презентували свої версії треку і роблять це досі. Наприклад, два роки тому музикант з ніком favsoundds випустив свій варіант пісні. З часом вона стала хітом у тіктоці – під неї зняли понад 100 тисяч відео.

favsoundds – Gangsta's Paradise: слухайте онлайн

Ролики знімають на різноманітну тематику: від відео з тренуванням до жартів, скетчів чи просто розмовних роликів. Так пісня Gangsta's Paradise майже 30-річної давності стала саундтреком у сучасній соцмережі.