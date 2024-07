З цієї нагоди Show 24 зібрав детальну інформацію про композицію та її популярність. Про трек, його авторку та відео в тіктоці – далі в матеріалі.

Популярність Heaven Is a Place on Earth у тіктоці почала збільшуватися ще у 2021 році, коли відео під цю пісню почали набирати мільйони переглядів та тисячі лайків. Сьогодні ж трек знову в тренді, надихаючи користувачів на створення різноманітного контенту – від простих ліпсінгів до кумедних роликів про літні відпустки.

Зазначимо, Heaven Is a Place on Earth – культова композиція американської співачки Белінди Карлайл, колишньої вокалістки гурту The Go-Go's. Пісня вийшла 14 вересня 1987 року як провідний сингл її другого студійного альбому Heaven on Earth. Автори треку – Рік Новелс та Еллен Шиплі.

Композиція миттєво стала міжнародним хітом, досягнувши першого місця в чартах багатьох країн, зокрема Великої Британії, Ірландії та Швеції.

Цікаво, що у 2015 році Белінда перезаписала Heaven Is a Place on Earth як акустичну баладу для свого альбому Wilder Shores (2017).

Популярності пісні свого часу неабияк посприяв оригінальний кліп, знятий відомою американською акторкою, кінопродюсеркою і режисеркою Дайан Кітон. У ньому жінки в масках бандитів тримають освітлені глобуси – образ, який запам'ятався мільйонам. Наразі відеороботу на пісню подивилися понад 73 мільйони разів.

Belinda Carlisle – Heaven Is A Place On Earth: дивіться відео онлайн

Феномен Heaven Is a Place on Earth доводить, що справжні хіти не мають терміну придатності. Вони здатні долати десятиліття, знаходячи відгук у серцях нових поколінь і продовжуючи об'єднувати людей у танці та радості життя.