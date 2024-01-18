У межах благодійного європейського туру музиканти збирають кошти на спецпідрозділи Головного управління розвідки, а також – на допомогу сім'ям постраждалих та загиблих розвідників.

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Росіяни зірвали концерт ТНМК у Словенії

За декілька годин до концерту, власник клубу відмовився надати музикантам своє приміщення для виступу. Чоловік почав дивно поводитися та ображати їх. Зокрема, назвав їх "неонацистами". Виявилось, що причиною цього є російська пропаганда, яка активно працює у Любляні.

Дізнались згодом, що в Любляні активно діють російські пропагандисти. Вони бойкотують усі українські мітинги, роблять усе можливе, щоб наші івенти скасовували. Ці люди зателефонували власнику клубу, сказали, що ми – "нацисти", ведемо агресивну пропаганду і хейтспічі,

– розповів директор гурту Святослав Румежак.

Артисти спробували пояснити власнику, що все пройде спокійно та без скандалів. Однак, той категорично відмовився дозволити їм виступити. Але ТНМК розв'язали цю проблему. Музиканти знайшли інше приміщення, у якому й провели концерт. Це вдалося зробити завдяки діаспорі українців в Любляні.

Власник клубу не погодився і скасував виступ з "аргументом", що ми агресивно налаштовані, а він за мир. Оперативно почали шукати вихід з ситуації. Завдяки нашій колезі ми отримали залу безплатно,

– висловився директор гурту.

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